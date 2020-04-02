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Липецкое отделение Сбербанка готово выдавать беспроцентные кредиты предприятиям для выплаты зарплаты

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#сбербанк #кредиты #коронавирус #самоизоляция
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Липецкое отделение Сбербанка готово выдавать беспроцентные кредиты предприятиям для выплаты зарплаты

Об этом и других мерах поддержки бизнеса рассказал руководитель регионального отделения  Роман Петрухин.  

Сумма кредита будет рассчитываться исходя из численности занятых, минимального размера оплаты труда в расчете на шесть месяцев. Участвовать в программе смогут предприятия, наиболее сильно пострадавшие от эпидемии коронавируса. Это представители малого и среднего бизнеса, которые работают в сфере туризма, гостиничного сервиса, организации мероприятий, общепита, допобразования, бытовых услуг, автоперевозок.

Одна из программ кредитования предусматривает  субсидирование процентной ставки. Одну треть выплачивает сам заёмщик, вторую - государство, третью- банк. Юридические лица могут рассчитывать на кредитные каникулы сроком до одного года. С  заявлением о реструктуризации можно обратиться через удаленные сервисы банка, отметил Роман Петрухин. 

«Жители области, пострадавшие от коронавирусной инфекции, находящиеся в карантине, переболевшие или потерявшие доходы, могут рассчитывать на отсрочку платежей на полгода. Им также  предоставляется увеличение срока кредита на 12 месяцев», - сообщил Роман Петрухин.

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#сбербанк #кредиты #коронавирус #самоизоляция
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Комментарии (22)

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Сука сберовская

4 минуты назад
Ещё один урод-кровосос из сбера. Думаешь отсидеться под крылышком пуделя? Ну-ну. А вдруг не получится. А вдруг за жопу возьмут. Да не полиция, и не СК, а люди с улицы. Ведь порвут тебя, тварь сбербанковская, на лоскуты. Народ будет аплодировать.
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Взрывотехник

7 минут назад
Бл..ть, очередное издевательство
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Миротворец

14 минут назад
Ну вот и наконец то он , П. И. З. Д. Е. Ц.
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Ну да!

16 минут назад
Только в России можно расчитывать на такую помощь!(
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Спасибо

21 минуту назад
Вообще по уши вогнать в кредиты, чтобы в петлю потом полезли.
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Лена

32 минуты назад
А Путин обещал, что столько денег, столько денег ,просто куры не клюют !, Оказалось не клюют ,что денег нет !, Все что пропито прое....бено , То оказывается в дело произведено !.
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Созерцатель

34 минуты назад
20 лет платил % по кредитам от 28.5 до 34! Они теперь фантики так раздают. Взять кредит под 0% и заплатить зарплату за простой? Вроде государство планировало компенсировать? Нас где-то опять нае... и.
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Это заговор банков против рабов

35 минут назад
В ж опу свои кредиты засунь к ски ипаные
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Лена

39 минут назад
Вот и капец путинский роиссе , говорил- как писал , Да только вилами по воде !.
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ВВП

40 минут назад
Барыги они и есть барыги.....могли бы топ менеджеры сберовские...типа нашего лысяка от своих премий годовых отказаться!!Когда вы уже суки нажрётесь???
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