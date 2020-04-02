Липецкое отделение Сбербанка готово выдавать беспроцентные кредиты предприятиям для выплаты зарплаты

Об этом и других мерах поддержки бизнеса рассказал руководитель регионального отделения Роман Петрухин.





Сумма кредита будет рассчитываться исходя из численности занятых, минимального размера оплаты труда в расчете на шесть месяцев. Участвовать в программе смогут предприятия, наиболее сильно пострадавшие от эпидемии коронавируса. Это представители малого и среднего бизнеса, которые работают в сфере туризма, гостиничного сервиса, организации мероприятий, общепита, допобразования, бытовых услуг, автоперевозок.



Одна из программ кредитования предусматривает субсидирование процентной ставки. Одну треть выплачивает сам заёмщик, вторую - государство, третью- банк. Юридические лица могут рассчитывать на кредитные каникулы сроком до одного года. С заявлением о реструктуризации можно обратиться через удаленные сервисы банка, отметил Роман Петрухин.



«Жители области, пострадавшие от коронавирусной инфекции, находящиеся в карантине, переболевшие или потерявшие доходы, могут рассчитывать на отсрочку платежей на полгода. Им также предоставляется увеличение срока кредита на 12 месяцев», - сообщил Роман Петрухин.



