Банк ЗЕНИТ продлевает льготный период на переводы средств по СБП

Банк ЗЕНИТ с целью поддержки клиентов в период пандемии коронавируса продлевает льготный период на переводы средств через систему быстрых платежей. До 30 апреля 2020 года комиссия за использование сервиса взиматься не будет.

«Запустив систему быстрых платежей в январе этого года, мы предоставили возможность бесплатно использовать сервис на протяжении двух месяцев. Банк понимает, как важно сейчас клиентам оставаться дома, поэтому приняли решение продлить льготный период по СБП - до 1 мая 2020 года. Надеемся, что данная мера минимизирует число обращений к банкоматам и снизит риски распространения инфекции», - отметил заместитель Председателя Правления Дмитрий Юрин.

СБП доступна клиентам Банка ЗЕНИТ в приложениях на Android и на IOS. Для проведения операции клиентам необходимо указать номер телефона получателя, выбрать банк и счет списания, указать сумму перевода и ввести сообщение (опционально). Лимит на одну операцию составляет 75 тыс. рублей, месячный лимит — 1 млн рублей.

Банковская группа ЗЕНИТ образована в 2005 году и объединяет ПАО Банк ЗЕНИТ, АО Банк ЗЕНИТ Сочи и ПАО Спиритбанк. ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина владеет 71,1 % акций Банковской группы ЗЕНИТ. Группа представлена в 25 регионах Российской Федерации, собственная сеть продаж насчитывает 139 точек. Группа обладает широкой международной корреспондентской сетью банков-партнеров, сотрудничает более чем со 100 международными институтами в Европе, Америке и Азии. Банк ЗЕНИТ имеет рейтинги международных рейтинговых агентств на уровне Ва3 (Moody's), BB (Fitch) и ruА- (RAEX (Эксперт РА)).

PR

