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«Тело несколько дней пролежало на балконе»: в Липецке нашли мать выбросившую младенца в мусорный бак

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#младенец #труп
«Тело несколько дней пролежало на балконе»: в Липецке нашли мать выбросившую младенца в мусорный бак

Полицейские и следователи отыскали женщину, которая 25 марта выбросила труп новорожденной дочери в мусорный бак. В отношении липчанки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребёнка).

25 марта в контейнере для сбора мусора на проспекте Мира в Липецке нашли тело новорожденной девочки с гнилостными изменениями. Судмедэксперты выявили наличие у младенца черепно-мозговой травмы. 

- Проведенный комплекс следственно - оперативных мероприятий позволил установить личность матери младенца. Ей оказалась 31-летняя липчанка. В ходе допроса женщина пояснила, что младенец родился в ночь с 20 на 21 марта мертвым и его тело несколько дней пролежало на балконе, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

Сейчас следствие с помощью комплекса следственных действий и судебных экспертиз устанавливает все обстоятельства смерти младенца и ее истинную причину.

По данным GOROD48, у женщины - несколько детей.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до 5 лет. 
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#младенец #труп

Комментарии (11)

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911

14 минут назад
Вот.... причина гнева бога) гореть ей в аду синим пламенем, этой шмаре
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Инкогнито

14 минут назад
Мразь
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Тупой бабе

16 минут назад
Мимо, А как же зюзинская маньячка Мария Петровна и я еще много могу назвать...
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Мужчина!

18 минут назад
Потаскухи понаражают от "альфачей", потом понимаю, что "характером не сошлись" и...происходят вот такие вот случаи. А что? Зато "альфачу" с района раздвинула свою рогатку.
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Тт

20 минут назад
Может так и выглядит конец света???
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Инквизиция

26 минут назад
Тварь её надо так называть а не мать. ЛЮДИ ЧТОЖЕ ТВОРИТСЯ В МИРЕ!
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Мимо

35 минут назад
Єбнулись, да??? Ненормальный!!! А посмотри криминальную статистику, сколько маньяков-убийц-насильников, и что они делали С ДЕТЬМИ !!! И нет ни одной маньячки-убийцы-насильницы. Тупой ты.
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кек

36 минут назад
5 лет )))
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Алекс6

45 минут назад
Зачем вообще рожать новых рабов
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Єбнулись

49 минут назад
Мужчина никогда так не сделал бы.
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