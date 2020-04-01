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«Тело несколько дней пролежало на балконе»: в Липецке нашли мать выбросившую младенца в мусорный бак
Полицейские и следователи отыскали женщину, которая 25 марта выбросила труп новорожденной дочери в мусорный бак. В отношении липчанки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребёнка).
- Проведенный комплекс следственно - оперативных мероприятий позволил установить личность матери младенца. Ей оказалась 31-летняя липчанка. В ходе допроса женщина пояснила, что младенец родился в ночь с 20 на 21 марта мертвым и его тело несколько дней пролежало на балконе, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.
Сейчас следствие с помощью комплекса следственных действий и судебных экспертиз устанавливает все обстоятельства смерти младенца и ее истинную причину.
По данным GOROD48, у женщины - несколько детей.
Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до 5 лет.
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