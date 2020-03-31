Здоровье

сегодня, 10:41

Липчане оказались стрессоустойчивыми

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#коронавирус #сидимдома #
Липчане оказались стрессоустойчивыми

В областной психиатрической клинике наплыва пациентов, напуганных коронавирусом, не наблюдается

В неспокойные времена даже здоровые люди подвержены стрессу и психосоматическим расстройствам. Так, к примеру, в 2014 году житель улицы Студеновской насмотревшись новостей про события на Украине, поджег свою квартиру, а затем  выкрикивая политические лозунги, в одних трусах выбежал на улицу, где его сбила машина. К счастью, физически мужчина не сильно пострадал, а вот психические проблемы у него появились.

Нынешняя история с коронавирусом, и бесконечное муссирование этой темы в СМИ, социальных сетях, казалось бы, способна повлиять на психику эмоциональных людей. Но это оказалось не так.

Как заверили GOROD48 в Липецкой областной психоневрологической больнице, наплыва пациентов там не наблюдается.

- Ни в стационаре, ни в амбулатории какого-то всплеска обращений по поводу панических состояний нет, - рассказал GOROD48 заместитель главного врача психоневрологической больницы Валерий Доронин. – Более того, даже наметился некий спад обращений. Благодаря информированию о коронавирусе, люди видят, что смертность от него невысока, а переносится он здоровыми людьми не тяжело. Да, больше страдают пожилые, и люди с хроническими заболеваниями, но некоторые ведь могут погибнуть от обычного сквозняка, если у них есть определенные заболевания. И дальше советую всем не паниковать, пользоваться рекомендациями медиков, исполнительных органов власти, не верить слухам и домыслам. И самое главное сейчас – всем находится дома. 

 Фото: lopnb.ru

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#коронавирус #сидимдома #

Комментарии (7)

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Не все в психушке

13 минут назад
Некоторые выступают с обращениями к гражданам!
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ждите Перри Мейсона

42 минуты назад
Но одного пациента психбольница всё же очень ждёт, под кличкой Перри Мейсон.
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Хоть кто то адекватный есть в городе

сегодня, 11:11
Правильно все написано и без паники и психоза присущего в последнее время всем кто пишет о вирусе. Он не страшнее гриппа и нечего панику разводить. Как мы жили раньше, когда не было телевизора и смартфона - спокойно мы жили и здоровее были, так как нам в голову из интернета и телевизора не какали.
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ИК-3

сегодня, 11:07
Группу по башке неплохо бы получить.
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Ой ой

сегодня, 11:04
*** , скоро все по больницам побежим, там кормешка бесплатно!!!
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Ы

сегодня, 11:01
Только первый день карантина, все впереди)
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кангдвыедлу

сегодня, 11:00
Все потенциальные пациенты выступают на телевидении.....
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