Здоровье
сегодня, 10:41
Липчане оказались стрессоустойчивыми
7 3124
В областной психиатрической клинике наплыва пациентов, напуганных коронавирусом, не наблюдается
В неспокойные времена даже здоровые люди подвержены стрессу и психосоматическим расстройствам. Так, к примеру, в 2014 году житель улицы Студеновской насмотревшись новостей про события на Украине, поджег свою квартиру, а затем выкрикивая политические лозунги, в одних трусах выбежал на улицу, где его сбила машина. К счастью, физически мужчина не сильно пострадал, а вот психические проблемы у него появились.
Нынешняя история с коронавирусом, и бесконечное муссирование этой темы в СМИ, социальных сетях, казалось бы, способна повлиять на психику эмоциональных людей. Но это оказалось не так.
Как заверили GOROD48 в Липецкой областной психоневрологической больнице, наплыва пациентов там не наблюдается.
- Ни в стационаре, ни в амбулатории какого-то всплеска обращений по поводу панических состояний нет, - рассказал GOROD48 заместитель главного врача психоневрологической больницы Валерий Доронин. – Более того, даже наметился некий спад обращений. Благодаря информированию о коронавирусе, люди видят, что смертность от него невысока, а переносится он здоровыми людьми не тяжело. Да, больше страдают пожилые, и люди с хроническими заболеваниями, но некоторые ведь могут погибнуть от обычного сквозняка, если у них есть определенные заболевания. И дальше советую всем не паниковать, пользоваться рекомендациями медиков, исполнительных органов власти, не верить слухам и домыслам. И самое главное сейчас – всем находится дома.
Фото: lopnb.ru
Нынешняя история с коронавирусом, и бесконечное муссирование этой темы в СМИ, социальных сетях, казалось бы, способна повлиять на психику эмоциональных людей. Но это оказалось не так.
Как заверили GOROD48 в Липецкой областной психоневрологической больнице, наплыва пациентов там не наблюдается.
- Ни в стационаре, ни в амбулатории какого-то всплеска обращений по поводу панических состояний нет, - рассказал GOROD48 заместитель главного врача психоневрологической больницы Валерий Доронин. – Более того, даже наметился некий спад обращений. Благодаря информированию о коронавирусе, люди видят, что смертность от него невысока, а переносится он здоровыми людьми не тяжело. Да, больше страдают пожилые, и люди с хроническими заболеваниями, но некоторые ведь могут погибнуть от обычного сквозняка, если у них есть определенные заболевания. И дальше советую всем не паниковать, пользоваться рекомендациями медиков, исполнительных органов власти, не верить слухам и домыслам. И самое главное сейчас – всем находится дома.
Фото: lopnb.ru
7 3124
Не все в психушке
ждите Перри Мейсона
Хоть кто то адекватный есть в городе
ИК-3
Ой ой
Ы
кангдвыедлу