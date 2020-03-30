В Липецкой области резко похолодает, ночью заморозки до -4

В ближайшие трое суток атмосферное давление в Липецкой области понизится, местами пройдут небольшие снег, мокрый снег и дождь. Температура заметно понизится. Среднесуточные температуры составят от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, что в пределах нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 31 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, небольшие снег, мокрый снег и дождь. Ветер западный, 9-14 м/сек. Температура ночью составит от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем будет от 2 до 7 градусов тепла.



В Липецке облачно с прояснениями, небольшие снег, мокрый снег и дождь. Температура ночью составит от 0 до 2 градусов мороза, днем ожидается от 3 до 5 градусов тепла.



День 31 марта стал самым теплым в Липецке в 2019 году, тогда в городе было +18. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1958 году – 16 градусов мороза.

