сегодня, 17:49
В Липецкой области резко похолодает, ночью заморозки до -4
В ближайшие трое суток атмосферное давление в Липецкой области понизится, местами пройдут небольшие снег, мокрый снег и дождь. Температура заметно понизится. Среднесуточные температуры составят от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, что в пределах нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, небольшие снег, мокрый снег и дождь. Температура ночью составит от 0 до 2 градусов мороза, днем ожидается от 3 до 5 градусов тепла.
День 31 марта стал самым теплым в Липецке в 2019 году, тогда в городе было +18. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1958 году – 16 градусов мороза.
Клавдия Степановна
ИК-3
Даун
Перри Мейсон
ИК-3
Зоя
Гость
Ваня
Вася
Ваня (друг Васи)