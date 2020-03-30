Погода в Липецке

сегодня, 17:49

В Липецкой области резко похолодает, ночью заморозки до -4

12 1889
#заморозки
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В Липецкой области резко похолодает, ночью заморозки до -4

В ближайшие трое суток атмосферное давление в Липецкой области понизится, местами пройдут небольшие снег, мокрый снег и дождь. Температура заметно понизится. Среднесуточные температуры составят от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, что в пределах  нормы.  

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 31 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, небольшие снег, мокрый снег и дождь. Ветер западный, 9-14 м/сек. Температура ночью составит от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем будет от 2 до 7  градусов тепла. 

В Липецке облачно с прояснениями, небольшие снег, мокрый снег и дождь. Температура ночью составит от 0 до 2 градусов мороза, днем ожидается от 3 до 5 градусов тепла.  

День 31 марта стал самым теплым в Липецке в 2019 году, тогда в городе было +18. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1958 году – 16 градусов мороза. 
12 1889
#заморозки
1

Комментарии (12)

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Клавдия Степановна

6 минут назад
Климакс - в норме ! Но мужичка бы действующего - не помешало.
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ИК-3

31 минуту назад
А подполковник Истомин ещё не подох?
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Даун

33 минуты назад
Плеханово, зачем Васю упустили?! Снова он снег накаркал! Найдите срочно!
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Перри Мейсон

36 минут назад
Вихри враждебные веют над нами... Пойте со мной, это лучше любой молитвы
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ИК-3

40 минут назад
В том году я уже загорал в лагере. Привет всем достойным третьего сектора.
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Зоя

52 минуты назад
Миротворец, Вы все на денежку переводить, помрете, Вас за счёт государства похоронят, так уж и быть
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Гость

58 минут назад
У природы нет плохой погоды
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Ваня

сегодня, 18:17
Лучше бы жара настала, да ударила бы по мозгам и свалила с ног!!!
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Вася

сегодня, 18:14
Хоть бы снег выпал метра на полтора!
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Ваня (друг Васи)

сегодня, 18:07
Вася самоизолировался
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