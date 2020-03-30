В мире

46 минут назад

В Японии одобрили запрет на пластиковые пакеты в магазинах

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В Японии одобрили запрет на пластиковые пакеты в магазинах

Это мера по защите окружающей среды

Власти японского города Камэока в центральной части Японии утвердили полный запрет на использование пластиковых пакетов в местных магазинах в рамках мер по защите окружающей среды. Подобное ограничение было впервые одобрено в стране, сообщает ТАСС.

Под запрет попадает как продажа, так и бесплатная раздача пакетов на кассе магазинов Камэоки. Городские власти пока не определились, какие именно санкции ожидают нарушающих постановление торговцев, однако пообещали придавать их имена публичной огласке. Предполагается, что эта мера позволит сократить объемы пластикового мусора на улицах, а также уменьшит загрязнение городских водоемов. Ограничение вступит в силу 1 января 2021 года.

Пока неизвестно каким образом будут наказываться нарушители. На первом этапе предлагается обнародовать имена тех продавцов и магазинов, которые не соблюдают запрет.
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