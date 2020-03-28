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Авиация НАТО перехватила Ан-26 над Балтийским морем

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Авиация НАТО перехватила Ан-26 над Балтийским морем

В Минобороны России опровергли заявление о нарушении международных норм российским самолётом над акваторией Балтийского моря. Как заявили в ведомстве, Ан-26 выполнял 26 марта плановый полёт над нейтральными водами.

«26 марта 2020 года военно-транспортный самолёт Ан-26 выполнял плановый перелёт из Калининградской в Ленинградскую область над нейтральными водами Балтийского моря», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.

Там отметили, что полёт выполнялся с включённым транспондером и в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств.

Как пишет ТАСС, ссылаясь на заявление НАТО, ВВС Бельгии, входящие в состав воздушной полиции альянса в регионе Балтийского моря, 26 марта перехватили российский военный самолёт.

По заявлению альянса, самолёт якобы не соблюдал международные нормы безопасности, сообщает russian.rt.com

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