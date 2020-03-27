Общество

23 минуты назад

Игорь Артамонов запретил себе принимать подарки

6 709
#подарок #постановление
Игорь Артамонов запретил себе принимать подарки

Все презенты, полученные им как губернатором, будут сданы и проверены через администрацию президента России. Себе липецкий губернатор сможет оставить только ручки и блокноты. Остальные ему придется выкупать.

Игорь Артамонов подписал постановление, регламентирующее получение подарков главой администрации Липецкой области. Документ подробно прописывает механизм сдачи подарков и проверки стоимости презентов, полученных главой региона на протокольных мероприятиях, в служебных командировках и во время иных официальных мероприятий, которые связаны с исполнением губернатором своих обязанностей.

Все подарки, которые будут вручены губернатору, должны быть сданы на хранение и оценку в управление делами администрации Липецкой области. Исключение сделано для раздаваемых на мероприятиях канцелярских товаров. Все остальные предметы, которые получил глава администрации, он должен в течение трех рабочей дней сдать на хранение. Подарки поставят на бухгалтерский учет, о них сообщат в администрацию президента России. Если к презенту не прилагается чек, то специальная комиссия оценит его выкупную стоимость. Все подарки, которые оценят более чем в 3 000 рублей, автоматически попадают в реестр государственной собственности Липецкой области.

Глава администрации Липецкой области имеет первоочередное право выкупа подарка. Если презент не заинтересует губернатора, то подарок может использоваться для обеспечения деятельности администрации. Если предмет администрации не нужен, он будет выставлен на торги. Доход от аукциона поступит в региональный бюджет. Если подарок не реализуют с торгов, то его могут пожертвовать на благотворительность или просто уничтожить.

Отдельно прописывается порядок реализации подарков из драгоценных металлов и камней. Если губернатор откажется от их выкупа, то такие презенты передаются в ФКУ «Государственное учреждение по формированию государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней РФ, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней при Министерстве финансов России».

Контролировать исполнение постановления будет вице-губернатор Александр Рябченко.
6 709
#подарок #постановление

Комментарии (6)

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Санитар

4 минуты назад
Перри,ну не пиши ты больше ничего!Не показывай больше свою дурь и тупость!Ну не надо!Займись комспектированием 1963245 съезда кпSS,выпусти листовки,отсканируй решения пленума какого-нибудь.На такую глупость,которую ты здесь вставил-не способен даже мой кот.Делаю для тебя "открытие"-в ЗАКОНАХ РФ есть серия статей за взяточничество,казнокрадство,воровство,растрату и пр.И при этом-твой примитивный губернатор ЕЩЕ себе чего-то запрещает!Вы оба-дауны!Есть законы-ПРОСТО ИСПОЛНЯЙ.Но для таких как ты-он публично еще чего-то себе запрещает!Вы-клоуны,популисты,недоумки.Ты же замполит,помнишь как в армии было:подает команду командир-СМИРНО и все.А вот команды ЕЩЕ СМИРНЕЕ-НЕ СУЩЕСТВУЕТ!Это случай-на 100% ТАКОЙ ЖЕ.Его туфта рассчитана на таких как ты-тупых баранов.
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ВВ..

9 минут назад
Ну,не знаю...когда предыдущим приносили подарки в виде американских денег в коробке из-под масла, куда они девались..?
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Ржунемогу

10 минут назад
ХА-ХА-ХА
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Заднеприводный с Добровского района

12 минут назад
Если бы у меня был доход в 190 миллионов, я бы тоже так делал.
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Заваркина

13 минут назад
Я тоже так делаю. Но при этом я отдаю не все подарки, только те которые мне совсем не нужны. Но на откатах я больше имею.
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Перри Мейсон

17 минут назад
Одобряю
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