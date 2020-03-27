Игорь Артамонов запретил себе принимать подарки

Все презенты, полученные им как губернатором, будут сданы и проверены через администрацию президента России. Себе липецкий губернатор сможет оставить только ручки и блокноты. Остальные ему придется выкупать.

Игорь Артамонов подписал постановление, регламентирующее получение подарков главой администрации Липецкой области. Документ подробно прописывает механизм сдачи подарков и проверки стоимости презентов, полученных главой региона на протокольных мероприятиях, в служебных командировках и во время иных официальных мероприятий, которые связаны с исполнением губернатором своих обязанностей.



Все подарки, которые будут вручены губернатору, должны быть сданы на хранение и оценку в управление делами администрации Липецкой области. Исключение сделано для раздаваемых на мероприятиях канцелярских товаров. Все остальные предметы, которые получил глава администрации, он должен в течение трех рабочей дней сдать на хранение. Подарки поставят на бухгалтерский учет, о них сообщат в администрацию президента России. Если к презенту не прилагается чек, то специальная комиссия оценит его выкупную стоимость. Все подарки, которые оценят более чем в 3 000 рублей, автоматически попадают в реестр государственной собственности Липецкой области.



Глава администрации Липецкой области имеет первоочередное право выкупа подарка. Если презент не заинтересует губернатора, то подарок может использоваться для обеспечения деятельности администрации. Если предмет администрации не нужен, он будет выставлен на торги. Доход от аукциона поступит в региональный бюджет. Если подарок не реализуют с торгов, то его могут пожертвовать на благотворительность или просто уничтожить.



Отдельно прописывается порядок реализации подарков из драгоценных металлов и камней. Если губернатор откажется от их выкупа, то такие презенты передаются в ФКУ «Государственное учреждение по формированию государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней РФ, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней при Министерстве финансов России».



Контролировать исполнение постановления будет вице-губернатор Александр Рябченко.