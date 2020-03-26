Эксперты спрогнозировали сокращение российской экономики на 1,3% в 2020-м

Российская экономика в 2020 году сократится на 1,3%, считают эксперты вашингтонского Института международных финансов (IIF). Однако динамика отечественного ВВП все же будет выше среднемировых темпов.

«События в мировой экономике разворачиваются со скоростью света. Ухудшение пандемии COVID-19, ценовая война ОПЕК, растущая кредитная нагрузка на развитых и развивающихся рынках продолжают вносить в картину фундаментальные корректировки», — отметили эксперты.



Как сообщают «Известия», согласно их прогнозам, в США, ЕС и большинстве развивающихся стран сокращение экономики достигнет 4,7%. В России благодаря плавающему рублю, устойчивости банковского сектора и значительному объему резервов ситуация сложится лучше.



При этом, в IIF не исключают возможности усугубления кризиса, вызванного коронавирусом.

