В Сырском Руднике будет слабый напор холодной воды

Сегодня с 09:00 до 17:00 останутся без электричества жители улиц Чкалова, Кирова и Комсомольской, а также домов №№ 86/2, 88, 90, 94, 96, 96б по улице Космонавтов и дома №1 в 9-м микрорайоне.



С 09:00 до 16:00 света не будет у жителей улиц Ильича, Зеленой и переулков Паркового, Моторного, Стандартного, 1-го Театрального и 1-го Лесного, а также в домах №№ 2, 3, 4а, 4/1, 4/2, 5а по улице Звездной и № 37б по улице Космонавтов.



С 10:00 до 16:00 электричество отключат в доме № 5 по улице Свиридова.



С 09:00 до 17:00 без отопления останутся жители домов №№ 8, 9, 10, 11, 14, 16 по улице Центральной.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды у жителей улиц Зоологической, Полярной, Смоленской – здесь будут устранять утечку на водопроводе по улице Зоологической, 23. А в домах №№ 1, 3, 5 по улице Исполкомовской, №№ 2, 3, 4, 5, 6, 14а, 14б по улице Базарной, №№ 1/1, 1/2, 1/3, 1а, 2а, 4а, 8, 8а, 8б, 8в по улице Юношеской, №7 по улице Геологической, №№ 4, 4а, 4б, 4в, 4г по улице Металлистов холодная вода будет отсутствовать из-за ремонтных работ на водопроводе по улице Исполкомовской. В поселке Сырский Рудник в это время воду подадут с пониженным давлением.



С 10:00 до 17:00 холодную воду отключат жителям домов №№ 20а, 22а, 24, 24 вл.1, 24 вл.3, 27, 29 по улице Коммунистической, №№ 36а, 36б, 36в, 38а, 46а по улице Ильича, № 2а по улице Волгоградской и в 1-м Театральном переулке – ЛГЭК будет устранять утечку на водопроводе по улице Коммунистической, 22.



С 09:00 до 17:00 холодной воды не будет в домах №№ 88, 90, 94, 94а, 96а, 96б по улице Космонавтов, а с 09:00 до 12:00 – в домах №№ 2, 3, 4а, 4/1, 4/2, 4/3 по улице Звездной – комплекс электроснабжения ЛГЭК будет вести работы в трансформаторных подстанциях по улице Космонавтов, 90 и улице Звездной 4/2.



Также из-за замены участка водопровода по улице Депутатской, 78 с 09:00 до 22:00 холодную воду отключат жителям улицы Депутатской (в том числе частного сектора), домов №№ 1, 2, 4 улицы Индустриальной, №№ 34, 36, 41 улицы Киевской.



Воду будут подвозить по заявкам жителей.



Все отключения связаны с ремонтными работами, сообщили в ЛГЭК.

