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«Евровидение-2020» могут провести онлайн
Европейский вещательный союз (ЕВС) сообщил в Twitter, что «Евровидение-2020» может состояться онлайн, но не в виде конкурса, а как шоу, «чтобы поднять дух европейцев в непростые времена» и не оставить без внимания труд артистов, прошедших отбор, и их песни.
Российский продюсер Яна Рудковская сочла абсурдной идею перенести проведение музыкального конкурса «Евровидение» в онлайн. Об этом она заявила в беседе с телеканалом «360». По ее мнению, в этом случае конкурс лишится своей атмосферы и превратится в обыкновенный концерт.