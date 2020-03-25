«Евровидение-2020» могут провести онлайн

Европейский вещательный союз (ЕВС) сообщил в Twitter, что «Евровидение-2020» может состояться онлайн, но не в виде конкурса, а как шоу, «чтобы поднять дух европейцев в непростые времена» и не оставить без внимания труд артистов, прошедших отбор, и их песни.









Российский продюсер Яна Рудковская сочла абсурдной идею перенести проведение музыкального конкурса «Евровидение» в онлайн. Об этом она заявила в беседе с телеканалом Ранее ЕВС подтвердил, что конкурс, который должен был состояться в Роттердаме 12–16 мая, из-за коронавируса переносится на 2021 год, напоминает РБК . «Евровидение» отменили впервые за 64-летнюю историю конкурса. В этом году Россию должна была представлять группа Little Big с композицией «Uno». Официальный клип на эту песню на YouTube посмотрели уже 42 млн человек. По правилам мероприятия, песню артистам придется представить новую.Российский продюсер Яна Рудковская сочла абсурдной идею перенести проведение музыкального конкурса «Евровидение» в онлайн. Об этом она заявила в беседе с телеканалом «360» . По ее мнению, в этом случае конкурс лишится своей атмосферы и превратится в обыкновенный концерт.