Футбольная революция: Липецку могут присвоить статус Центра региональной подготовки РФС

Специальная комиссия из Москвы изучает в нашем городе состояние футбольной инфраструктуры.

Сейчас в Липецк приехала комиссия Российского футбольного Союза (РФС). Её задача – изучить состояние «спорта №1» в регионе и рассмотреть вопрос о присвоении школе липецкого «Металлурга» статуса Центра региональной подготовки футболистов.

Таких центров в нашей стране всего четыре – в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Ижевске и Тамбове. Обратим внимание, что команды из трёх городов (за исключением Ижевска) уже представлены в российской Премьер-Лиге.

Руководит комиссией начальник отдела по подготовке талантливых футболистов РФС Алексей Щиголев, в прошлом – директор Академии столичного «Локомотива», одной из ведущих в стране.





Экс-директор Академии столичного "Локомотива" Алексей Щиголев (слева)

Как рассказал GOROD48 Алексей Щиголев, статус регионального Центра подготовки даёт многое, в первую очередь – возможность талантливым мальчишкам больше не искать счастья в академиях и интернатах других городов, а получать не менее качественное футбольное образование у себя на родине.

- Тренировочный процесс в Центрах строится по единому образцу – в связи с методическими рекомендациями РФС, - говорит руководитель приёмное комиссии, - Поэтому мы постоянно обучаем тренеров, менеджеров, судей – следим за их уровнем. Своими знаниями готовы поделиться ведущие отечественные специалисты в своих областях. Команды Центров наряду с воспитанниками главных футбольных академий страны принимают участие в первенстве Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ), которое сейчас проводится среди ребят до 17 лет – U-17, но в перспективе появится турнир – U-15. Все ребята, занимающиеся в региональных Центрах, постоянно на виду, за ними следят все, включая тренеров юношеских сборных России.

Члены комиссии провели совещание на стадионе «Металлург», в котором приняли участие начальник областного управления по физической культуре и спорта Михаил Маринин, президент региональной федерации футбола Дмитрий Павлов, и.о. генерального директора «Металлурга» Владимир Зеновкин, главный тренер Сергей Машнин.





- Мы очень надеемся, что всё решится положительно, - считает начальник управления по физической культуре и спорту Липецкой области Михаил Маринин, - Футболом в Липецке увлекаются все, вплоть до руководителя региона. Губернатор Игорь Артамонов и его заместители стараются каждую неделю по возможности выйти на площадку – далеко не все руководители регионов сами играют в футбол. И все заинтересованы в развитии «спорта №1» в Липецкой области, ведь по статистике именно он наиболее популярен у наших жителей.







Положительное впечатление у гостей оставил осмотр футбольной инфраструктуры. Они побывали даже в Грязях, осмотрели базу «Металлурга» в «Парусе», проинспектировали стадионы «Сокол», «Горняк», осмотрели новое футбольное поле в Военном городке. Алексей Щиголев похвалил липчан за то, что они строит футбольные поля и отметил, что по футбольной инфраструктуре Липецкая область уже опережает многие соседние.





Гости оценили новы подогрев поля на стадионе «Сокол», который позволяет заниматься футболом круглый год

Комиссия будет работать в Липецке еще один день, после чего систематизирует всё увиденное и даст свой ответ – либо о присвоении Липецку статуса Центра региональной подготовки, либо об устранении тех или иных нюансов.

В состав комиссии помимо Щиголева входят главный специалист департамента развития РФС Александр Иванов и инструктор-методист Российского футбольного Союза Владислав Кожемякин. Последний в 2004 году играл в нападении за наш «Металлург» в первом дивизионе (нынешней ФНЛ), провёл 34 матча и забил 4 гола. Кожемякин заявил GOROD48, что помнит тот период и считает его одним из лучших в своей карьере игрока.

- Приличная «банда» тогда была у Липецка под руководством Анатолия Давыдова! (Ныне – директора Академии питерского «Зенита», прим.). Мы заняли 9-е место, могли дома и лидеров «прихлопнуть». Народу тогда на стадион приходило немало.





Владислав Кожемякин (справа) и завуч липецкой ДЮСШ "Металлург" Вячеслав Плетухин, в свое время работавший в крупнейших школах страны, проходивший стажировку в лондонском "Челси" и других известных клубах.



В той команде-2004, как и в течение нескольких лет перед этим, ключевые роли играли приезжие игроки. Сейчас вектор развития у липецкого футбола давно сменился – делается ставка на местных воспитанников. Поэтому от того, насколько качественных игроков подготовят в спортивной школе, и зависят перспективы горячо любимого нами «Металлурга». В этой связи статус регионального Центра подготовки необходим нам, как воздух.







Член комиссии Александр Иванов (справа) и директор ДЮСШ Виктор Лысковцев, в бытность тренером умудрявшийся в Липецке готовить игроков для юношеских сборных СССР и России.

