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сегодня, 17:28
В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет
Ил-76 с врачами и оборудованием прилетел, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом
Для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Италию прибыл 14-й по счёту самолёт Ил-76 ВКС России. Об этом говорится в сообщении Минобороны России, сообщает РИА Новости.
Россияне будут помогать местным медикам бороться с коронавирусом. Этот борт — последний, о вылете которого сообщало Минобороны РФ. Всего за день до этого в военном ведомстве сообщали, что для переброски специалистов и оборудования на аэродроме Чкаловский сформовали группировку из девяти самолетов Ил-76. Они прибыли в Италию накануне ночью, доставив около 100 военных специалистов, а также восемь мобильных отрядов медиков и специальное оборудование.
Необходимость в российской поддержке обусловлена тем, что в Италии очень много инфицированных и самая высокая смертность от COVID-19.
Россияне будут помогать местным медикам бороться с коронавирусом. Этот борт — последний, о вылете которого сообщало Минобороны РФ. Всего за день до этого в военном ведомстве сообщали, что для переброски специалистов и оборудования на аэродроме Чкаловский сформовали группировку из девяти самолетов Ил-76. Они прибыли в Италию накануне ночью, доставив около 100 военных специалистов, а также восемь мобильных отрядов медиков и специальное оборудование.
Необходимость в российской поддержке обусловлена тем, что в Италии очень много инфицированных и самая высокая смертность от COVID-19.