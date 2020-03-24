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Лев Лещенко госпитализирован с подозрением на коронавирус

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Лев Лещенко госпитализирован с подозрением на коронавирус

Знаменитый артист лёг на обследование в больницу в Коммунарке

Народный артист РСФСР Лев Лещенко и его супруга Ирина 23 марта добровольно легли на обследование в московскую больницу в Коммунарке в связи с плохим самочувствием. Об этом сообщил ТАСС во вторник концертный директор певца Олег Дмитриев.

"Мы вернулись 12 марта с гастролей в Канаде и Америке, соблюдали режим самоизоляции. Но плохо себя почувствовали, и сегодня Лев позвонил, сказал, что вчера приехал в Коммунарку с Ирой и попросился на обследование", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что результаты пока не известны.

Он отметил, что артист не смог вызвать врача, поэтому принял решение поехать в больницу самостоятельно.
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