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Собянин заявил об отсутствии реальных данных по зараженным коронавирусом
Власти в настоящее время не располагают точными данными о реальном уровне распространения коронавируса в российских регионах. Об этом во сообщил мэр Москвы Сергей Собянин президенту России Владимиру Путину на совещании. Об этом сообщает Интерфакс.
«Не все регионы понимают. Он [глава региона] видит там, ну, один у него заболел, но дело в том, что объем тестирования очень низкий», — отметил мэр столицы в ходе совещания у главы государства. При этом он добавил, что точных данных по зараженным нет и по миру в целом. «Реальной картины и в мире никто не знает», — подчеркнул Сергей Собянин . Он также заявил, что просил бы дать поручение руководителю президентской администрации Антону Вайно обеспечить контроль ситуации.
Он отметил: "надо понимать, что если в Приморский край приехало 6 тыс. людей, побывавших за границей в зонах заражения, то это все равно проблема, большая проблема. Поэтому всем без исключения субъектам, независимо, есть у них больные, нет больных, всем подготовиться. Мы такую разнарядочку дадим сейчас".
"Мы подготовили поручения регионам, рассчитали, сколько каждому региону нужно коек, какого плана, отработали стандарты этих коек, стандарт больниц, сколько реанимационной помощи, сколько ИВЛ, сколько с кислородом коек и так далее. Самый простой, понятный стандарт. Сегодня подписано будет поручение другим регионам", - сказал градоначальник столицы.
Кроме того, мэр Москвы убежден, что требования к пожилым людям оставаться дома должно быть распространено на другие регионы с высокой динамикой заболевания коронавирусом. По его словам, это необходимо сделать, в частности, в Санкт-Петербурге, "это надо делать во всех городах-миллионниках".
«Не все регионы понимают. Он [глава региона] видит там, ну, один у него заболел, но дело в том, что объем тестирования очень низкий», — отметил мэр столицы в ходе совещания у главы государства. При этом он добавил, что точных данных по зараженным нет и по миру в целом. «Реальной картины и в мире никто не знает», — подчеркнул Сергей Собянин . Он также заявил, что просил бы дать поручение руководителю президентской администрации Антону Вайно обеспечить контроль ситуации.
Он отметил: "надо понимать, что если в Приморский край приехало 6 тыс. людей, побывавших за границей в зонах заражения, то это все равно проблема, большая проблема. Поэтому всем без исключения субъектам, независимо, есть у них больные, нет больных, всем подготовиться. Мы такую разнарядочку дадим сейчас".
"Мы подготовили поручения регионам, рассчитали, сколько каждому региону нужно коек, какого плана, отработали стандарты этих коек, стандарт больниц, сколько реанимационной помощи, сколько ИВЛ, сколько с кислородом коек и так далее. Самый простой, понятный стандарт. Сегодня подписано будет поручение другим регионам", - сказал градоначальник столицы.
Кроме того, мэр Москвы убежден, что требования к пожилым людям оставаться дома должно быть распространено на другие регионы с высокой динамикой заболевания коронавирусом. По его словам, это необходимо сделать, в частности, в Санкт-Петербурге, "это надо делать во всех городах-миллионниках".