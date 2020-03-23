В Липецке «Лада Гранта» врезалась в столб, водитель госпитализирован

За прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области получили травмы восемь человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 20 марта в Липецке на улице Металлургов 21-летний водитель «Лады-Гранты» не справился с управлением и автомобиль врезался в световую опору. Водитель получил травмы, его госпитализировали



В тот же день в Лебедянском районе на трассе Липецк – Данков столкнулись автомобили «Форд» под управлением 68-летнего водителя и «Вольво» с 38-летним мужчиной за рулем. В аварии пострадал водитель «Форда», его госпитализировали.



21 марта в селе Тележенка Липецкого района 18-летний водитель «Лады-Гранты» не справился с управлением, съехал с дороги, и машина перевернулась. С травмами парня госпитализировали.



В Липецке на улице 9 микрорайон столкнулись «Ниссан» под управлением 43-летнего мужчины и «Митсубиси» с 27-летним водителем за рулем. В результате аварии два пассажира первой иномарки получили травмы,госпитализация им не понадобилась.



В Усмани в одиннадцать часов вечера на улице Радищева 23-летний водитель «ВАЗ-2107» не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. Водитель госпитализирован.



За прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2082 нарушения ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 26 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 182.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 888 случаев превышения скорости.



Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 49 нарушений правил парковки.



Так же было зафиксировано 68 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших.

