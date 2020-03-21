В Липецке задержаны наркодилеры из ближнего зарубежья

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УНК УМВД России по Липецкой области по подозрению в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков были задержаны четверо безработных граждан одной из республик ближнего зарубежья.

Во время осмотра легкового автомобиля, под сиденьями и в обшивке машины обнаружено и изъято почти 780 г. героина. При проведения личного досмотра изъято еще 350 г. запрещенных веществ, расфасованных для реализации.



По данному факту возбуждено 5 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере), максимальная санкция которой предусматривает до двадцати лет лишения свободы. Задержанным избрана мера пресечения – заключение под стражу, проведение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий продолжается, сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области.

