Происшествия

24 минуты назад

В Липецке задержаны наркодилеры из ближнего зарубежья

2 416
#наркотики #задержание
В Липецке задержаны наркодилеры из ближнего зарубежья

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УНК УМВД России по Липецкой области по подозрению в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков были задержаны четверо безработных граждан одной из республик ближнего зарубежья.

Во время осмотра легкового автомобиля, под сиденьями и в обшивке машины обнаружено и изъято почти 780 г. героина. При проведения личного досмотра изъято еще 350 г. запрещенных веществ, расфасованных для реализации.

По данному факту возбуждено 5 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере), максимальная санкция которой предусматривает до двадцати лет лишения свободы. Задержанным избрана мера пресечения – заключение под стражу, проведение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий продолжается, сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области.
2 416
#наркотики #задержание

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Пенсионер

4 минуты назад
Вот и поставили парней рачком
ответить

Участковый

9 минут назад
Бандеровское отребье везет эту гадость в наш город. Каждый день.
ответить

Еще в рубрике

Липецкие полицейские обнаружили 38 человек находившихся в розыске
#розыск
1
Липецкие полицейские обнаружили 38 человек находившихся в розыске

24 минуты назад

Происшествия
Дело крупной ОПГ, в которую входили липчане, передано в суд
#ОПГ #наркотики
Дело крупной ОПГ, в которую входили липчане, передано в суд

54 минуты назад

Происшествия
В Липецке автомобиль вылетел на клумбу и врезался в столб
#ДТП
12
В Липецке автомобиль вылетел на клумбу и врезался в столб

сегодня, 08:07

Происшествия
Двое липчан заявились на омскую штрафстоянку за своей машиной с гранатой в руках
#граната
7
Двое липчан заявились на омскую штрафстоянку за своей машиной с гранатой в руках

вчера, 20:16

Происшествия
Прокуратура начала расследование обстоятельств гибели в огне двух малолетних детей
#пожар
12
Прокуратура начала расследование обстоятельств гибели в огне двух малолетних детей

вчера, 16:13

Происшествия
По факту гибели в пожаре женщины и двух детей возбуждено уголовное дело
#пожар
14
По факту гибели в пожаре женщины и двух детей возбуждено уголовное дело

вчера, 16:12

Происшествия