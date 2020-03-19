Происшествия

сегодня, 14:46

Липецкого фотографа при получении дорогой посылки опередил мошенник из Ставропольского края

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#мошенничество
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Липецкого фотографа при получении дорогой посылки опередил мошенник из Ставропольского края

Полицейскими установлена причастность 46-летнего ранее судимого жителя Ставропольского края к крупному мошенничеству. 19 февраля он получил на почте ценную посылку, предназначавшуюся липецкому фотографу. 

67-летний липчанин ждал объектив стоимостью 710 000 рублей. 19 февраля, когда мужчина пришел за своей посылкой в офис курьерской службы на левом берегу, оказалось, что незадолго до его визита посылку получил другой человек.

- Для поисков получателя полицейские организовали комплекс оперативных мероприятий. В результате задержан подозреваемый в мошенничестве, - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

Установлено, злоумышленник вернулся из Липецка в Ставропольский край, где продал объектив по гораздо меньшей цене.

Возбуждено уголовное дело, ставрополец заключен под стражу.


10 1402
#мошенничество
1

Комментарии (10)

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Вундеркинд

23 минуты назад
Авил Котюкович Арнаутов, что такое лям? Так, мелочь.У каждого он есть. В каждой квартире, в каждой семье.
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НЕ ПАТРИОТ

32 минуты назад
не гони, Что ж вы за такие СЕРЫЕ люди?!? - Объектив Canon CN-E30-105mm T2.8 L EF (S) Артикул 09997 Производитель: Canon Цена: 1 645 000 руб.
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Ы

42 минуты назад
Гулевского или королева кинули на лям
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хехе

49 минут назад
походу уже из ума выжил
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не гони

51 минуту назад
нет такого объектива за 11 000$ пусть не гонит дед
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Шапокляк

сегодня, 15:20
Почтовиков на кол. Пусть возмещают
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Авил Котюкович Арнаутов

сегодня, 15:19
бестолкового деда кинули еще походу на этапе покупки!! какой он объектив ждал почти за лям?)) откуда у него лаве?! это он походу мусорам такую цену зарядил в надежде на компенсацию! и почему его инфаркт не стиганул когда он узнал, что посылка уже вручена?! ох не чисто тут все! походу он в сговоре с кентом все это промутил
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это клиника

сегодня, 15:19
Только человек с больной головой может заплатить за какой-то объектив 700 тысяч рублей.
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Как-то так

сегодня, 15:12
И после этого начинайте причитать, пенсии маленькие и т.д и т.п.
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Здешний

сегодня, 14:59
67-летний липчанин ждал объектив стоимостью 710 000 рублей. Литрович еще и охотник?
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