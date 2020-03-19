Липецкого фотографа при получении дорогой посылки опередил мошенник из Ставропольского края

Полицейскими установлена причастность 46-летнего ранее судимого жителя Ставропольского края к крупному мошенничеству. 19 февраля он получил на почте ценную посылку, предназначавшуюся липецкому фотографу.



67-летний липчанин ждал объектив стоимостью 710 000 рублей. 19 февраля, когда мужчина пришел за своей посылкой в офис курьерской службы на левом берегу, оказалось, что незадолго до его визита посылку получил другой человек.



- Для поисков получателя полицейские организовали комплекс оперативных мероприятий. В результате задержан подозреваемый в мошенничестве, - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.



Установлено, злоумышленник вернулся из Липецка в Ставропольский край, где продал объектив по гораздо меньшей цене.



Возбуждено уголовное дело, ставрополец заключен под стражу.





