сегодня, 14:46
Липецкого фотографа при получении дорогой посылки опередил мошенник из Ставропольского края
Полицейскими установлена причастность 46-летнего ранее судимого жителя Ставропольского края к крупному мошенничеству. 19 февраля он получил на почте ценную посылку, предназначавшуюся липецкому фотографу.
- Для поисков получателя полицейские организовали комплекс оперативных мероприятий. В результате задержан подозреваемый в мошенничестве, - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
Установлено, злоумышленник вернулся из Липецка в Ставропольский край, где продал объектив по гораздо меньшей цене.
Возбуждено уголовное дело, ставрополец заключен под стражу.
Вундеркинд
НЕ ПАТРИОТ
Ы
хехе
не гони
Шапокляк
Авил Котюкович Арнаутов
это клиника
Как-то так
Здешний