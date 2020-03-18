Происшествия

49 минут назад

Четырехлетний ребенок играл в открытом окне на бульваре Шубина

7 994
Четырехлетний ребенок играл в открытом окне на бульваре Шубина

17 марта обеспокоенные липчане сообщили по номеру «112» о сидящем на подоконнике третьего этажа многоквартирного дома на бульваре Шубина ребёнке. Малыш выбросил из открытого окна сначала планшет, потом гирлянды и другие вещи. 

- На бульвар Шубина срочно выехали спасатели управления ГО и ЧС Липецка. К счастью, их помощь не понадобилась. Дверь в квартиру открыла вернувшаяся из магазина мать четырёхлетнего мальчика, - рассказали о развитии событий в пресс-службе управления по делам ГО и ЧС.

Тем не менее ребёнка осмотрели медики подоспевшей бригады «скорой помощи». 

В управлении ГО и ЧС призывают взрослых не ослаблять контроль за детьми, не оставлять одних, помнить об опасности, которой они по неосторожности могут себя подвергнуть.  

7 994

Комментарии (7)

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Папе

1 минуту назад
Посадить её немедленно в тюрьму, - ПОЖИЗНЕННО ? Обсуждаете всякую ХЕРЬ , колхозаны.
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Папа

5 минут назад
Какая же это мать?! Это уже кукушка! Посадить её немедленно в тюрьму, - там ей и место!!!
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Водонаева

23 минуты назад
Нарожали быдло за маткапитал.
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Мама

30 минут назад
А что делать? В садик страшно водить, как и в магазин брать. Закрывайте окна!
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Гирлянды?

32 минуты назад
Даже елку не вынесли.
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Отец

33 минуты назад
Посадить её немедленно в тюрьму! Это уже не мать!!!
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Домоправитель

36 минут назад
Это конечно безобразие,но видимо оставить ребёнка не с кем,а брать его в магазин в период карантина мама не захотела
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