Четырехлетний ребенок играл в открытом окне на бульваре Шубина

17 марта обеспокоенные липчане сообщили по номеру «112» о сидящем на подоконнике третьего этажа многоквартирного дома на бульваре Шубина ребёнке. Малыш выбросил из открытого окна сначала планшет, потом гирлянды и другие вещи.

- На бульвар Шубина срочно выехали спасатели управления ГО и ЧС Липецка. К счастью, их помощь не понадобилась. Дверь в квартиру открыла вернувшаяся из магазина мать четырёхлетнего мальчика, - рассказали о развитии событий в пресс-службе управления по делам ГО и ЧС.Тем не менее ребёнка осмотрели медики подоспевшей бригады «скорой помощи».

В управлении ГО и ЧС призывают взрослых не ослаблять контроль за детьми, не оставлять одних, помнить об опасности, которой они по неосторожности могут себя подвергнуть.