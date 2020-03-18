49 минут назад
Четырехлетний ребенок играл в открытом окне на бульваре Шубина
17 марта обеспокоенные липчане сообщили по номеру «112» о сидящем на подоконнике третьего этажа многоквартирного дома на бульваре Шубина ребёнке. Малыш выбросил из открытого окна сначала планшет, потом гирлянды и другие вещи.
Тем не менее ребёнка осмотрели медики подоспевшей бригады «скорой помощи».
В управлении ГО и ЧС призывают взрослых не ослаблять контроль за детьми, не оставлять одних, помнить об опасности, которой они по неосторожности могут себя подвергнуть.
Папе
Папа
Водонаева
Мама
Гирлянды?
Отец
Домоправитель