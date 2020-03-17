Общество

16 минут назад

Для Второй Индустриальной начали готовить проект новой дороги

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#проспект Победы #реконструкция #Вторая Индустриальная
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Для Второй Индустриальной начали готовить проект новой дороги

Управление Октябрьским округом ищет владельцев гаражей, которые мешают будущему строительству.

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Сегодня представители мэрии вновь встретились с жителями улицы Второй Индустриальной, которая после перекрытия проспекта Победы вдруг стала одной из самых оживленных городских магистралей. На встречу пришли все те же, кто вчера перекрывал дорогу. Возглавляла протестный отряд уличком Софья Епифанцева.

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На встрече председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка Николай Воронин подтвердил достигнутые сегодня утром договоренности: запрет на движение по улице для грузовиков, укладку нового асфальта на проезжей части и обустройство тротуара с одной стороны Второй Индустриальной.

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Пока жители улицы общались с Николаем Ворониным, геодезисты наносили на электронный план обещанную мэрией дорогу. Появится ли рядом с ней тротуар пока не понятно: на обочине сейчас стоят два гаража. Начальник управления Октябрьским округом администрации Липецка Юрий Карташев приклеил на гаражи извещения для владельцев: их просят связаться с управлением и доказать законность построек. Пока на связь никто не выходил.

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Транспорт шел по улице сплошным потоком. Народное негодование вскипало как волна, когда проезжал очередной грузовик.

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- Вы утром сюда приезжайте, их здесь полно, - жаловались местные жители. – А по Индустриальной фуры сетевых магазинов едут и автобусы на заправку.

Для грузовиков улицу закроют уже совсем скоро: в начале Второй Индустриальной появятся запрещающие знаки и камера для фиксации нарушений. Ограничение движения для всего транспорта в этой части города еще прорабатывают специалисты.

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Кстати, протестные настроения среди жителей начали подогревать еще накануне перекрытия проспекта Победы. На встрече местные жители показали журналистам листовки, которые раскидали по почтовым ящикам Индустриальной и Второй Индустриальной еще две недели назад. В тексте жителей настраивали на многочасовые пробки под окнами их домов и постоянные нарушения правил движения на узких улицах.

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«Управление дорог послало всех … в прокуратуру. Чтобы на нас обратили внимание, нужно больше писем, жалоб, требований», - учит листовка, якобы, от лица жителей двух Индустриальных улиц.

- Может кто-то из жителей ваших двух улиц напечатал эти листовки, - спросили журналисты у липчан.

- Нет, это не наши, мы же общаемся друг с другом, - заверяли они.

Протест разделяют далеко не все. Ведь те, кто едет по дороге хотят в первую очередь попасть из точки «А» в точку «Б». На выезде с улицы один такой водитель вступил в напряженный диалог с местными жителями.

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- Вы с чего взяли, что эта дорога вам принадлежит, - возмутился мужчина.

- Вы здесь этим не дышите: вы проехали и уехали, - отвечал местный жителю водителю. – Ты здесь подыши.

- Я тоже рядом с дорогой живу и ничего, живой, - пытался парировать нападки автомобилист.

- Газовую камеру здесь устроили, здесь не продувается ничего, - подхватил другой мужчина со Второй Индустриальной. – Деловой здесь нашелся. Через каждый метр «лежачих полицейских» вам здесь наделаем.

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#проспект Победы #реконструкция #Вторая Индустриальная
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Комментарии (1)

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55 секунд назад
Даже сами чиновники не знают когда будет 3-тий мостовой переход!
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