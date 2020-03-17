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24 минуты назад

Пожилым россиянам рекомендован домашний режим из-за коронавируса

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Пожилым россиянам рекомендован домашний режим из-за коронавируса

Такие рекомендации дал ПФР

Россиянам старше 60 лет из-за коронавирусной инфекции рекомендовали как можно реже выходить на улицу и постараться сидеть дома. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на сайт Пенсионного фонда.

Роспотребнадзор ранее сообщил, что пожилые люди больше других подвержены опасным последствиям коронавируса из-за сильной нагрузки на иммунную систему.

В ПФР отметили, что инфекция передается при близком контакте, например, при чихании или кашле. Пожилым людям стоит ограничить посещение общественных мест и реже пользоваться транспортом. В фонде отметили, что за помощью в оплате коммунальных услуг и покупке необходимых товаров можно обратиться к родственникам или социальным работникам.

Кроме того, рекомендуется чаще мыть руки с мылом, особенно по возвращении с улицы и перед приготовлением пищи.

Не рекомендуется трогать немытыми руками лицо, нос, рот и глаза. Во время чихания и кашля лицо следует прикрывать салфеткой, а затем сразу ее выбрасывать. Также необходимо регулярно протирать сумки, телефоны, книги и другие предметы. В случае появления симптомов заболевания или при плохом самочувствии лучше вызвать врача на дом.
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