Точка в истории липецкого трамвая еще не поставлена

В мэрии прошел «круглый стол» по вопросу перспектив развития трамвайного сообщения в Липецке.

Сегодня в администрации Липецка прошел «круглый стол» по вопросу перспектив трамвайного сообщения с участием экспертов и специалистов в вопросе развития электротранспорта.Примечательно, что в мэрии со времени последнего громкого заявления о том, что дни трамвая, скорее всего, сочтены, провели большую работу над тем, как можно реанимировать этот убитый за последние 20 лет вид общественного транспорта. Например, 26 ноября на сессии городского Совета глава Липецка Евгения Уваркина говорила депутатам одни суммы, необходимые на спасение трамвая, а сегодня, после дополнительных расчетов, сообщила участникам совещания несколько иной порядок цифр. Так, две недели назад программа-максимум, предполагающая потратить на «инновационный трамвай» и новые ветки путей 17,2 млрд рублей за 18 лет, и тогда «трамвай получится такой, как в Европе», где в городах им перевозят до 40% горожан. А сегодня председатель департамента транспорта мэрии Евгений Чекрыжов сообщил о концессии ценой в 16,3 миллиарда и стоимостью проезда для пассажиров в 40 рублей 40 копеек. Разница обусловлена тем, что в мэрии учли возможность получения скидки на приобретение трамвайных вагонов, предусмотренных проектом документа федерального уровня. Правда пока это только проект, и когда он будет принят остаётся только гадать.Евгений Чекрыжов сообщил гостям «круглого стола» о состоянии липецкого трамвая. Из 69 километров путей 29 требует срочного ремонта. Средняя скорость трамвая по таким путям - 16 километров в час. В парке - 55 вагонов (все они с учетом подаренных Липецку Москвой имеют стопроцентный износ) со средним возрастом 28 лет. В год трамваи возят до 3,7 миллионов пассажиров, обеспечивая всего 4% пассажиропотока. Почти все их пассажиры - целевые: работники промпредприятий Левобережья.Председатель дептранса мэрии подробно остановился на трех возможных вариантах развития событий.Первый предполагает капремонт того, что есть. Этот вариант стоит 2,3 млрд рублей, из которых 1,3 миллиарда - ремонт рельсов, 500 миллионов - модернизацию электросети и депо, 480 миллионов - покупка 43 вагона с учетом возможной скидки от правительства РФ. 2,3 млрд имеем итого. Так как этих средств нет ни в бюджете города, ни в бюджете области, можно вести речь о лизинге или кредите. Итого эти 2,3 миллиарда рублей за 10 лет превратятся в 4,6 миллиарда или в 460 миллионов в год. Прибавим субсидию на покрытие убытков предприятия – порядка 150 миллионов в год – сумма вырастает до 610 миллионов.Второй вариант - концессия на 18 лет, подразумевающая вложение 16,3 миллиардов в год (со строительством новых веток скоростного трамвая, который в 10 раз увеличит пассажиропоток). В год из муниципального бюджета на обслуживание кредита нужно будет отпускать 1,9 млрд рублей.Третий путь - разовое вложение 900 млн рублей в приобретение 20-25 автобусов на газомоторном топливе и в расширение «бутылочных горлышек» на главных перекрестках дорог с выделением крайних полос под движение муниципальных автобусов и маршруток.Отметив, что хочет спасти трамвай, Евгения Уваркина попросила экспертов «круглого стола» сказать об их видении ситуации. Все они, как один, заявили о необходимости сохранения этого вида транспорта. По словам гостей, Липецк - уникальный город с точки зрения трамвайной сети, правильно построенной в советское время. По их словам, автобусы никогда не смогут заменить трамваи. В то же время эксперты согласились с мнением чиновников, что городу необходимо тратить деньги на ремонт инженерных сетей и социальные нужды, а к расходованию бюджета подходить с умом. Также специалисты заметили, что Липецку нужен полный апгрейд электротранспорта с запасом эксплуатации на 40 лет и больше. Одна из веток скоростного трамвая могла бы пойти через капитально отремонтированный Петровский мост.Особенно ратовал за трамвай директор воронежского ООО «Киносарг» Игорь Березин. Эта организация в 2018 году выполнила проект замещения «лип-липычей» скоростными трамваями, который оценила в 8,95 млрд рублей. Игорь Березин сказал, что не обязательно сразу пытаться реализовать весь проект, но тут же предложил первым делом «сделать тоннель под базаром», на что надо, по его подсчетам, 600 миллионов рублей. «Иначе будет транспортный коллапс».Член Общественного совета при Министерстве транспорта РФ, заведующий лабораторией народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук Кирилл Янков рассказал о том, что у Липецка в отличие от Магнитогорска, Череповца и Нижнего Тагила есть особое преимущество: 90% путей - выделенные, не пересекаются с автомобильными дорогами. По его мнению, если бы трамваем в Липецке занимались бы двадцать последних лет, то к такому плачевному состоянию он бы не пришел.- Обидно, но в начале века не было никаких федеральных программ по поддержке пассажирского транспорта. А сейчас такие появляются, - заметил ученый.Кирилла Янкова, кстати, сегодня обманули в автобусе: он заплатил за проезд 24 рубля, но билета не получил. Поэтому он считает, что департаменту транспорта Липецка надо начинать работу по спасению трамвая с финансовой дисциплины перевозчиков.Самым разговорчивым был гендиректор ООО «Первая компания транспортной инфраструктуры» Андрей Шестопалов. Он тут же объявил неправильным прозвучавший порядок сумм, которые нужно изыскать на сохранение в Липецке рельсового электротранспорта. Сославшись на пример Новокузнецка, в котором 100 км путей и 100 трамваев, он сообщил, что тариф на проезд там составляет 36 рублей. И что стоимость новой маршрутной сети с обновлением подвижного состава стоили для Новокузнецка всего 3 млрд рублей. Правда, тут же выяснилось, что у этой компании нет ни одного реализованного концессионного проекта в России. Впрочем, Андрей Шестопалов предложил Евгении Уваркиной за полгода сделать все необходимые расчеты по концессии.- Мы сами все считаем, так как не верим никому. Скажу, что сразу несколько десятков факторов влияет на оценку и расчеты, - заметил бизнесмен.Директор проектов государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Юрий Волков долго полемизировал с Евгенией Уваркиной о невозможности, с его точки зрения, замены трамвая на монорельс у стана-2000. Глава Липецка предположила, что металлургов могут возить автобусы, а с конечной остановки к проходным комбината их мог бы возить некий шаттл или монорельс.- Монорельс - это аттракцион с очень плохой экономикой. Это показывает как мировой опыт, так и московский. Это очень дорогая игрушка, бессмысленная с точки зрения экономии денег. Ни один монорельс не перевезет маятниковым способом 10 тысяч человек на комбинат, - заявил Юрий Волков.В свою очередь, начальник отдела по региональной политике ПАО «НЛМК» Виталий Иванов поторопил мэрию с решением проблемы безопасных перевозок металлургов трамваями, ведь «людей надо возить сейчас». Также он обратил внимание на то, что у 1100 работников НЛМК, проживающих в поселке ЛТЗ, нет никаких иных вариантов добраться на работу кроме как на трамваях. «Они едут без пробок и светофоров».Идею использовать железнодорожные пути как маршруты для «городских электричек» озвучил начальник юго-восточной региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре ОАО «РЖД» Денис Вакуленко. Он предложил возить такой электричкой рабочих НЛМК от железнодорожного вокзала к комбинату. Также для удлинения этого маршрута можно использовать ветку, идущую через 19 микрорайон. В таком случае первой остановкой «городской электрички» могла бы стать остановка общественного транспорта «Технический университет».- Был проект и к ОЭЗ «Липецк» пустить такую электричку, но против выступила таможня. А там от станции до въезда на территорию особой экономической зоны всего километр, - посетовал железнодорожник.Итогом встречи стало предложение Евгении Уваркиной создать две рабочие группы по выработке решения проблемы липецкого трамвая. Ясно одно - в нынешнем виде он нежизнеспособен. Эти рабочие группы должны выбрать путь, по которому пойдет развитие рельсового транспорта. К концу года предполагается создание укрупненной экономической модели с целью поиска ответа на один вопрос: потянут ли модернизацию трамвая бюджеты города и области?- Если мы сделаем определенные подготовительные вещи, мы определим этапность реализации проекта со всеми источниками финансирования. У нас появится вся полнота картины. И тогда мы начнем работу, - этими словами глава Липецка закрыла «круглый стол»