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38 минут назад
В Красноярске у больного предварительно выявили коронавирус
Мужчина недавно прибыл из Австрии
В Красноярске выявили пациента с подозрением на коронавирус. Об этом стало известно в понедельник, 16 марта. Известно, что мужчина проходит лечение в БСМП. В больницу он обратился сам, почувствовав недомогание, сообщает Комсомольская Правда.
Мужчина накануне прибыл из Австрии. Первые тесты на коронавирус дали положительный результат. Окончательно подтвердить диагноз должны завтра, когда из Новосибирска придут результаты дополнительного исследования.
В данный момент он изолирован в специально подготовленном для этих целей боксе. Круг лиц, с которым контактировал зараженный, уточняется.
В Красноярске и ранее выявляли пациентов с подозрением на опасный вирус, однако не один из случаев не подтвердился. Тем не менее в управлении образования Красноярска решают в данный момент вопрос о введении карантина в школах и детских садах.
Мужчина накануне прибыл из Австрии. Первые тесты на коронавирус дали положительный результат. Окончательно подтвердить диагноз должны завтра, когда из Новосибирска придут результаты дополнительного исследования.
В данный момент он изолирован в специально подготовленном для этих целей боксе. Круг лиц, с которым контактировал зараженный, уточняется.
В Красноярске и ранее выявляли пациентов с подозрением на опасный вирус, однако не один из случаев не подтвердился. Тем не менее в управлении образования Красноярска решают в данный момент вопрос о введении карантина в школах и детских садах.