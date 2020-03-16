В России

38 минут назад

В Красноярске у больного предварительно выявили коронавирус

270
В Красноярске у больного предварительно выявили коронавирус

Мужчина недавно прибыл из Австрии

В Красноярске выявили пациента с подозрением на коронавирус. Об этом стало известно в понедельник, 16 марта. Известно, что мужчина проходит лечение в БСМП. В больницу он обратился сам, почувствовав недомогание, сообщает Комсомольская Правда.

Мужчина накануне прибыл из Австрии. Первые тесты на коронавирус дали положительный результат. Окончательно подтвердить диагноз должны завтра, когда из Новосибирска придут результаты дополнительного исследования.

В данный момент он изолирован в специально подготовленном для этих целей боксе. Круг лиц, с которым контактировал зараженный, уточняется.

В Красноярске и ранее выявляли пациентов с подозрением на опасный вирус, однако не один из случаев не подтвердился. Тем не менее в управлении образования Красноярска решают в данный момент вопрос о введении карантина в школах и детских садах.
270

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В России выписали более 10% заразившихся коронавирусом
В России выписали более 10% заразившихся коронавирусом

сегодня, 15:49

В России
Двух офицеров полиции Москвы уволили за селфи в морге
Двух офицеров полиции Москвы уволили за селфи в морге

сегодня, 15:24

В России
Пассажирка рейса «Москва-Пхукет» укусила полицейского
Пассажирка рейса «Москва-Пхукет» укусила полицейского

сегодня, 15:12

В России
В Кремле прокомментировали закрытие границы России с Белоруссией
1
В Кремле прокомментировали закрытие границы России с Белоруссией

сегодня, 15:00

В России
Режим повышенной готовности ввели в Кемерове из-за угрозы распространения коронавируса
#коронавирус
Режим повышенной готовности ввели в Кемерове из-за угрозы распространения коронавируса

сегодня, 14:25

В России
18-летняя спортсменка отбилась от рецидивиста
#ограбление
18-летняя спортсменка отбилась от рецидивиста

сегодня, 14:12

В России