В России

53 минуты назад

Режим повышенной готовности ввели в Кемерове из-за угрозы распространения коронавируса

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#коронавирус
Режим повышенной готовности ввели в Кемерове из-за угрозы распространения коронавируса

Два случая заражения коронавирусом подтвердили медики Кемерово. В связи с этим в городе ввели режим повышенной готовности.

16 марта на территории Кемерова введены меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции. С понедельника в городе запрещены культурные, спортивные и другие массовые мероприятия, для школьников объявлены двухнедельные каникулы.

Как сообщает VSE42.RU, соответствующее постановление "О введении режима "Повышенная готовность" на территории города Кемерово и мерам по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" подписал глава горадминистрации Илья Середюк.

В области работает горячая линия для обращений кузбассовцев, приехавших из стран, неблагоприятных по новой коронавирусной инфекции: 8-800-201-25-22. По телефону можно получить профессиональную консультацию о самоизоляции дома на две недели, обследовании и получении больничного листа.
146
#коронавирус

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