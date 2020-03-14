В первом матче в Турции «Металлург» попал под разогнавшегося лидера «Запада»

Соперник проводил 5-й матч на турецком сборе, а липчане - только первый.

Первый блин испечён комом… Стартовый матч на сборе в Турции «Металлург» проиграл лидеру группы «Запад» столичному «Велесу» - 2:5.При этом все голы липчане пропустили до перерыва, а во втором тайме превзошли соперников по забитым мячам и могли отличиться ещё несколько раз.



Соперник оказался гораздо в лучшей форме чем липчане, но тому есть объяснение. Если «Металлург» проводил лишь первый (их четырех запланированных) свой матч в теплых краях, то для москвичей, облюбовавших Турцию аж с 26 февраля, это был уже 5-й (!) поединок. Спешка «Велеса» понятна: чемпионат на «Западе» возобновляется на неделю раньше, чем в «Центре» - 29 марта, и команде Алексея Стукалова нужно быстрее выйти на пик формы. До этого «Велес» с одинаковым счётом – 2:1 победил астраханский «Волгарь» и «Тюмень», затем выиграл у челнинского «КамАЗа» - 3:1, причём все три мяча достал из сетки своих ворот известный воспитанник липецкого футбола Александр Кобзев. Лишь пермской «Звезде» три дня назад удалось «зацепить» ничью у «Велеса» - 1:1.

Лучшая игровая готовность «Велеса» сказалась уже на 5-й минуте, когда после фланговой подачи «Велес» открыл счёт. Затем на 11-й минуте игрок столичной команды из центра поля убежал один на один с нашим вратарём Михаилом Алфимовым и перебросил через него мяч – 2:0.

У липчан отличился вышедший в стартовом составе молодой форвард Владислав Колченко. Воспользовавшись тем, что вратарь крайне неудачно выбил мяч, он вовремя подставил ногу – 1:2.

Но на 31-й, 41-й и 45-й минутах соперники обеспечили себе огромное преимущество ещё по итогам первого тайма – 5:1…



После перерыва оба тренера произвели замены. «Металлургу» удалось заметно выровнять игру. Более того, наша команда выиграла отдельно второй тайм. На 70-й минуте Сергей Белоусов подал угловой, и капитан команды Евгений Фролов в свойственной ему манере вколотил мяч в сетку – 2:5.

Возможно, липчанам удалось добиться бы и большего, но по состоянию здоровья в игре не смогли принять участие два наших форварда Руслан Ахвледиани и Егор Денисов.

Впрочем, судить команду строго не стоит. Рано или поздно проигрывают все, так лучше это сделать в тренировочных играх. А в чемпионате за плечами «Металлурга» серия из 7-ми побед подряд – вот ее было бы обидно прервать до установления клубного рекорда, для которого осталось выиграть еще 3 матча. Затем, чтобы сделать рекорд былью и выиграть турнир в «Центре» команда и поехала в Турцию – тренироваться, играть, набивать шишки.



Следующий матч в Турции «красно-чёрные» проведут во вторник, 17 марта против пермской «Звезды».

«Металлург»: Алфимов (Иканович, 46), Викторов, Фролов, Баульчев (Мохов, 65), Лаврененко (Титов, 46), Войдель, Баязов (Белоусов, 46), Овчинников (Разомазов, 46), Харин (Я. Денисов, 65), С. Чернышов (Акиничев, 76), Колченко (Арустамян, 46).

Фото ФК «Металлург».