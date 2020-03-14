51 минуту назад
В первом матче в Турции «Металлург» попал под разогнавшегося лидера «Запада»
Соперник проводил 5-й матч на турецком сборе, а липчане - только первый.
Первый блин испечён комом… Стартовый матч на сборе в Турции «Металлург» проиграл лидеру группы «Запад» столичному «Велесу» - 2:5.При этом все голы липчане пропустили до перерыва, а во втором тайме превзошли соперников по забитым мячам и могли отличиться ещё несколько раз.
Соперник оказался гораздо в лучшей форме чем липчане, но тому есть объяснение. Если «Металлург» проводил лишь первый (их четырех запланированных) свой матч в теплых краях, то для москвичей, облюбовавших Турцию аж с 26 февраля, это был уже 5-й (!) поединок. Спешка «Велеса» понятна: чемпионат на «Западе» возобновляется на неделю раньше, чем в «Центре» - 29 марта, и команде Алексея Стукалова нужно быстрее выйти на пик формы. До этого «Велес» с одинаковым счётом – 2:1 победил астраханский «Волгарь» и «Тюмень», затем выиграл у челнинского «КамАЗа» - 3:1, причём все три мяча достал из сетки своих ворот известный воспитанник липецкого футбола Александр Кобзев. Лишь пермской «Звезде» три дня назад удалось «зацепить» ничью у «Велеса» - 1:1.
Лучшая игровая готовность «Велеса» сказалась уже на 5-й минуте, когда после фланговой подачи «Велес» открыл счёт. Затем на 11-й минуте игрок столичной команды из центра поля убежал один на один с нашим вратарём Михаилом Алфимовым и перебросил через него мяч – 2:0.
У липчан отличился вышедший в стартовом составе молодой форвард Владислав Колченко. Воспользовавшись тем, что вратарь крайне неудачно выбил мяч, он вовремя подставил ногу – 1:2.
Но на 31-й, 41-й и 45-й минутах соперники обеспечили себе огромное преимущество ещё по итогам первого тайма – 5:1…
После перерыва оба тренера произвели замены. «Металлургу» удалось заметно выровнять игру. Более того, наша команда выиграла отдельно второй тайм. На 70-й минуте Сергей Белоусов подал угловой, и капитан команды Евгений Фролов в свойственной ему манере вколотил мяч в сетку – 2:5.
Возможно, липчанам удалось добиться бы и большего, но по состоянию здоровья в игре не смогли принять участие два наших форварда Руслан Ахвледиани и Егор Денисов.
Впрочем, судить команду строго не стоит. Рано или поздно проигрывают все, так лучше это сделать в тренировочных играх. А в чемпионате за плечами «Металлурга» серия из 7-ми побед подряд – вот ее было бы обидно прервать до установления клубного рекорда, для которого осталось выиграть еще 3 матча. Затем, чтобы сделать рекорд былью и выиграть турнир в «Центре» команда и поехала в Турцию – тренироваться, играть, набивать шишки.
Следующий матч в Турции «красно-чёрные» проведут во вторник, 17 марта против пермской «Звезды».
«Металлург»: Алфимов (Иканович, 46), Викторов, Фролов, Баульчев (Мохов, 65), Лаврененко (Титов, 46), Войдель, Баязов (Белоусов, 46), Овчинников (Разомазов, 46), Харин (Я. Денисов, 65), С. Чернышов (Акиничев, 76), Колченко (Арустамян, 46).
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