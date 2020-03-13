Общество

58 минут назад

Проспект Победы: три недели после первого перекрытия

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#проспект Победы #реконструкция
Проспект Победы: три недели после первого перекрытия

Проезжая часть становится шире, сетевики продолжают переносить трубы.

В Липецке продолжается второй этап реконструкции проспекта Победы. Прошло уже три недели с дня перекрытия магистрали от площади Победы до улицы Механизаторов. Завтра строители перекроют до площади Кольцевой. GOROD48 посмотрел, что сделано на магистрали за прошедшие дни.

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От площади Победы в сторону перекрестка с улицей Юных Натуралистов дорожники снимают с тротуаров плитку и расширяют проезжую часть до шести полос. Уже установлены колодцы будущей ливневой канализации, местами траншеи засыпают песком, местами – песок уже укатывают. Перекладывают свои трубы газовщики. Дорога засыпана горами песка и доменного шлака.

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У перекрестка с улицей Юных Натуралистов трактор передвигает вырванный из земли столб. До улицы Доватора активных работ пока не заметно. Но здесь уже снесли столбы и деревья. Местами на тротуарах кучами лежит мусор, и, часто, не строительный.

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После перекрестка глубокую траншею копает экскаватор. Как сказали рабочие, по ней пройдет канализация.

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Не мешая проезду, «Квадра» перекладывает трубы от улицы Механизаторов до площади Кольцевой.

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Под сегодняшнее перекрытие проспекта подготовлены дорожные знаки на перекрестке улиц Индустриальных и Механизаторов. Но пока не все.

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На улице Индустриальной одностороннее движение перевернется на 180 градусов. Теперь на нее будут заезжать с улицы Механизаторов.

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Пока в районе перекрестка стоит знак «только прямо».

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Но на самой улице Индустриальной под старыми знаками в черный полиэтилен завернуты новые.

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Так что к вечернему перекрытию последнего участка проспекта Победы практически все готово.

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#проспект Победы #реконструкция

Комментарии (5)

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скупой платит трижды

24 секунды назад
только в России трубы закапывают в землю а не строят тоннельные коллеторы для обслуживания трубопроводов.
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Шапокляк

1 минуту назад
гостья, мостик это у Дров, которые в китайской стене. Там перерыли все вплоть до подхода к дому
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гостья

6 минут назад
а где же там мостик для пешеходов? На ю.натуралистов сегодня переходила - по грязи, рядом щебенка, а обувь сейчас не дешевая
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Дмитрий

8 минут назад
Дороги становятся шире пора на права сдавать и покупать авто.
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Спокойный

28 минут назад
Это конечно все интересно, если бы это был некий благотворительный проект. Однако, это не так.
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