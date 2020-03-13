Проспект Победы: три недели после первого перекрытия

Проезжая часть становится шире, сетевики продолжают переносить трубы.

В Липецке продолжается второй этап реконструкции проспекта Победы. Прошло уже три недели с дня перекрытия магистрали от площади Победы до улицы Механизаторов. Завтра строители перекроют до площади Кольцевой. GOROD48 посмотрел, что сделано на магистрали за прошедшие дни.От площади Победы в сторону перекрестка с улицей Юных Натуралистов дорожники снимают с тротуаров плитку и расширяют проезжую часть до шести полос. Уже установлены колодцы будущей ливневой канализации, местами траншеи засыпают песком, местами – песок уже укатывают. Перекладывают свои трубы газовщики. Дорога засыпана горами песка и доменного шлака.У перекрестка с улицей Юных Натуралистов трактор передвигает вырванный из земли столб. До улицы Доватора активных работ пока не заметно. Но здесь уже снесли столбы и деревья. Местами на тротуарах кучами лежит мусор, и, часто, не строительный.После перекрестка глубокую траншею копает экскаватор. Как сказали рабочие, по ней пройдет канализация.Не мешая проезду, «Квадра» перекладывает трубы от улицы Механизаторов до площади Кольцевой.Под сегодняшнее перекрытие проспекта подготовлены дорожные знаки на перекрестке улиц Индустриальных и Механизаторов. Но пока не все.На улице Индустриальной одностороннее движение перевернется на 180 градусов. Теперь на нее будут заезжать с улицы Механизаторов.Пока в районе перекрестка стоит знак «только прямо».Но на самой улице Индустриальной под старыми знаками в черный полиэтилен завернуты новые.Так что к вечернему перекрытию последнего участка проспекта Победы практически все готово.