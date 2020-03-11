39 минут назад
Начался сбор предложений по выдвижению кандидатур на Доску почета «Трудовая Слава города Липецка»
Городская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений начала сбор предложений по выдвижению кандидатур на Доску почета «Трудовая Слава города Липецка».
На Доску почета могут быть занесены работники предприятий, организаций и учреждений, действующих на территории Липецка, независимо от форм собственности, а также индивидуальные предприниматели:
- достигшие высокого профессионального мастерства и добившиеся наивысших показателей в труде;
- внесшие заметный личный вклад в решение экономических, социальных и иных общественно значимых задач города;
- ставшие победителями конкурсов профессионального мастерства на городском, отраслевом, областном и иных уровнях;
- награжденные государственными наградами и удостоенные почетных званий, ставшие лауреатами государственных, областных и городских премий за достижения в труде и творчестве.
Инициатор, выдвигающий кандидатуру, должен до 15 апреля 2020 года направить в департамент экономического развития администрации города Липецка (г.Липецк, Театральная пл., д.1, каб. № 405) следующие документы:
- ходатайство о выдвижении кандидата;
- характеристику кандидата с указанием конкретных заслуг и трудовых достижений;
- фотографии кандидата;
- письменное согласие кандидата на обработку персональных данных и обнародование его изображения согласно форме (его можно скачать здесь).
Дополнительная информация по телефону: 23-91-44.
Фотографии 15 лучших работников будут размещены на Доске почета, расположенной у входа в парк «Быханов сад», в течение года.
На торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня города, представителям различных профессий вручат свидетельства установленного образца, Памятные знаки «Липецк – город мастеров» и денежные премии.
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Бен Лазар
Перри Мейсон
Гость
Димка Аксенов Трудовая Слава Липецка
Да уж
Обоссаться!
Димка Аксенов Трудовая Слава Липецка
При какой шарманке ?
Миротворец