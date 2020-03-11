Общество

39 минут назад

Начался сбор предложений по выдвижению кандидатур на Доску почета «Трудовая Слава города Липецка»

10 375
#доска почета
Начался сбор предложений по выдвижению кандидатур на Доску почета «Трудовая Слава города Липецка»

Городская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений  начала сбор предложений по выдвижению кандидатур на Доску почета «Трудовая Слава города Липецка». 

Как сообщает администрация Липецка, выдвигать кандидатов имеют право органы государственной власти региона, органы местного самоуправления областного центра, общественные организации, объединения, органы территориального общественного самоуправления, предприятия, учреждения, организации различных форм собственности.

На Доску почета могут быть занесены работники предприятий, организаций и учреждений, действующих на территории Липецка, независимо от форм собственности, а также индивидуальные предприниматели:

- достигшие высокого профессионального мастерства и добившиеся наивысших показателей в труде;

- внесшие заметный личный вклад в решение экономических, социальных и иных общественно значимых задач города;

- ставшие победителями конкурсов профессионального мастерства на городском, отраслевом, областном и иных уровнях;

- награжденные государственными наградами и удостоенные почетных званий, ставшие лауреатами государственных, областных и городских премий за достижения в труде и творчестве.

Инициатор, выдвигающий кандидатуру, должен до 15 апреля 2020 года направить в департамент экономического развития администрации города Липецка (г.Липецк, Театральная пл., д.1, каб. № 405)  следующие документы:

- ходатайство о выдвижении кандидата;

- характеристику кандидата с указанием конкретных заслуг и трудовых достижений;

- фотографии кандидата;

- письменное согласие кандидата на обработку персональных данных и обнародование его изображения согласно форме (его можно скачать здесь).

Дополнительная информация по телефону: 23-91-44.

Фотографии 15 лучших работников будут размещены на Доске почета, расположенной у входа в парк  «Быханов сад», в течение года. 

На торжественном мероприятии, посвященном празднованию  Дня города, представителям различных профессий вручат  свидетельства установленного образца, Памятные знаки «Липецк – город мастеров» и денежные премии.

10 375
#доска почета

Комментарии (10)

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1

3 минуты назад
Само значение трудовая означает рабочих, бригадиров и мастеров из трудовых коллективов, спортсменов --тех, кто лично работает, а не руководит или служит(чиновники), от них не видно никакой пользы, а только разбазаривание, демагогия и очковтирательство!
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Бен Лазар

7 минут назад
Перри Мейсон, для нашего народа с гор Сиона он больше 20 лет трудится!
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Перри Мейсон

16 минут назад
От имени органа государственной власти предлагаю выдвинуть кандидатом на доску почета нашего президента. Трудиться он как раб на галере, без отдыха уже 20 лет
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Гость

16 минут назад
Дударева предлагаю повесить.АО ОЭЗ ППТ ЛИПЕЦК
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Димка Аксенов Трудовая Слава Липецка

18 минут назад
Димка Краси чков со сселок, высоцкого, 6 тел. 89103543434 - это Трудовой Рот и Трудовая Жопа Северного Этапа От Мурманска До Магадана
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Да уж

18 минут назад
Сейчас повесят директоров, управляющих, может одному работнику НЛМК место достанется и все на этом
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Обоссаться!

21 минуту назад
"Трудовая Слава" при оккупационном режиме.)))
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Димка Аксенов Трудовая Слава Липецка

30 минут назад
Да !
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При какой шарманке ?

32 минуты назад
департамент экономического развития администрации города
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Миротворец

32 минуты назад
Заваркину на фоне парка нижнего и артэмона с саксофоном !!!!!!
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