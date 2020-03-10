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50 минут назад

Минсельхоз решил отменить в России рыбоохранные зоны

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Минсельхоз готовится внести в Госдуму проект постановления, отменяющего определение рыбоохранных зон. В министерстве появление документа объяснили реализацией регуляторной гильотины. 

Как сообщают «Известия», проект предлагает исключить дублирующие положения из статьи 48 федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и статьи 65 Водного кодекса РФ. 

«Законопроект подразумевает отмену всех рыбоохранных зон на территории России. В соответствии с действующим законодательством режим рыбоохранных зон идентичен водоохранным зонам, которые выполняют комплексную охранительную функцию. Законопроект направлен на исключение дублирующего избыточного регулирования, разрабатывается в рамках мероприятий «регуляторной гильотины», — пояснили «Известиям» в пресс-службе Минсельхоза. 

Чиновники считают, что для защиты флоры и фауны водоемов достаточно водоохранных зон. В профильном комитете думы по сельскому хозяйству с ними не согласны и считают, что либерализация законодательства может навредить экологии. 
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