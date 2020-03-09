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сегодня, 18:56
Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля
Об этом сообщила зампред комитета Совета Федерации по соцполитике Елена Бибикова
Социальные выплаты и пенсии будут проиндексированы, несмотря на падение рубля, заявила РИА Новости зампред комитета Совет Федерации по соцполитике Елена Бибикова.
В том, что выплаты будут увеличены, можно не сомневаться, сказала сенатор. «Социальные обязательства перед гражданами будут выполнены, — заверила она. — То, что планируется закрепить в Конституции — индексация социальных выплат и пенсий, — будет выполнено».
Она подчеркнула, что россиянам не стоит бояться снижения реальных доходов, несмотря на падение рубля.
Падение рубля произошло 9 марта из-за обрушения цен на нефть на 31%.
В том, что выплаты будут увеличены, можно не сомневаться, сказала сенатор. «Социальные обязательства перед гражданами будут выполнены, — заверила она. — То, что планируется закрепить в Конституции — индексация социальных выплат и пенсий, — будет выполнено».
Она подчеркнула, что россиянам не стоит бояться снижения реальных доходов, несмотря на падение рубля.
Падение рубля произошло 9 марта из-за обрушения цен на нефть на 31%.