9 мая в Ельце состоится танцевальный флешмоб

Всех желающих приглашают принять участие в традиционной акции «Вальс Победы».

9 мая в Ельце состоится ставшая уже традицией танцевальная акция «Вальс Победы». Все кто желает участвовать во флешмобе приглашают на организационный сбор 24 марта в 17:00 в ЕГУ им. Бунина, корпус №2. - «Вальс Победы» - международная акция, в которой примет участие молодежь из России и других государств. Танцевальные пары, одетые в стиле военных лет, будут вальсировать под аккомпанемент оркестра, как когда-то в далеком 1945-м 9 мая их деды и бабушки кружились в праздничном вальсе, - сообщает администрация Ельца. «Вальс Победы» проводится в Ельце уже не первый год. Например, в канун 9 Мая 2017 года на городских улицах станцевали порядка 30 пар школьников и рабочей молодежи. Музыку и костюмы участников акции традиционно стараются стилизовать под времена Великой Отечественной войны.