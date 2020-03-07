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сегодня, 16:43

9 мая в Ельце состоится танцевальный флешмоб

7 253
#флемоб #День Победы
9 мая в Ельце состоится танцевальный флешмоб

Всех желающих приглашают принять участие в традиционной акции «Вальс Победы».

9 мая в Ельце состоится ставшая уже традицией танцевальная акция «Вальс Победы». Все кто желает участвовать во флешмобе приглашают на организационный сбор 24 марта в 17:00 в ЕГУ им. Бунина, корпус №2. - «Вальс Победы» - международная акция, в которой примет участие молодежь из России и других государств. Танцевальные пары, одетые в стиле военных лет, будут вальсировать под аккомпанемент оркестра, как когда-то в далеком 1945-м 9 мая их деды и бабушки кружились в праздничном вальсе, - сообщает администрация Ельца. «Вальс Победы» проводится в Ельце уже не первый год. Например, в канун 9 Мая 2017 года на городских улицах станцевали порядка 30 пар школьников и рабочей молодежи. Музыку и костюмы участников акции традиционно стараются стилизовать под времена Великой Отечественной войны.
7 253
#флемоб #День Победы

Комментарии (7)

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Инопланетянин

1 минуту назад
Что то на голодний желудок не охота танцевать. Правда Котэ?
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Перри Мейсон

43 минуты назад
Хоть бы ты заразился !, Это вы сдохните. А мы в рай)))
ответить

Хоть бы ты заразился !

45 минут назад
Перри Мейсон, Да поскорее сдох !.
ответить

Перри Мейсон

49 минут назад
Хорошая идея
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Обхохочешься

сегодня, 16:47
Флешмоб заражёнными коронавирусом!
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О ,да!

сегодня, 16:47
Пляски во время чумы !.
ответить

Если

сегодня, 16:43
Вирус всех не коронует
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