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Дальность стрельбы артиллерии России вырастет в пять раз

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#артилерия
Российская артиллерия увеличит дальность стрельбы своих орудий в пять раз и научится поражать цели на расстоянии больше 100 км. Об этом в четверг, 5 марта, сообщил «Известиям» источник в оборонно-промышленном комплексе России. 

В ближайшее время боекомплекты установок «Коалиция» и «Мста» пополнят сверхдальнобойные управляемые снаряды. Орудия с такими зарядами смогут поражать ключевые инфраструктурные объекты — пункты управления, штабы, аэродромы, узлы связи и мосты. Ожидается, что вскоре разработки поступят на испытания. 

Боеприпасы позволят «Коалиации» совершать высокоточные удары на расстоянии свыше 100 км, сейчас дальность полета — в пять раз меньше. В воздухе снаряды будут раскладываться как подзорная труба. Такая трансформация позволит улучшить характеристики встроенного двигателя и радикально увеличить дальность по сравнению с традиционной конструкцией. 

Отмечается, что сейчас на уровне дивизии-корпуса нет дальнобойных средств поражения. В то время как в советский период были дивизионы с ракетными комплексами «Точка», но сейчас подобные объекты в армии не предусмотрены. В результате войска ограничены в своих действиях при выполнении боевой задачи. 

Одно из ключевых преимуществ артиллерийских снарядов том, что в отличие от баллистических ракет их невозможно перехватить средствами ПВО. Таким образом, боеприпас прилетает внезапно и у противника нет времени, чтобы переместиться или укрыться. 
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#артилерия

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