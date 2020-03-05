Происшествия
33 минуты назад
На трассе Орел-Тамбов в столкновении грузовика и «Lada Largus» есть погибшие и пострадавшие
Сегодня около 13.00 в Задонском районе на 257 километре трассы Орел-Тамбов столкнулись грузовик и легковой автомобиль «Lada Largus».
- Сообщение об аварии поступило в дежурную службу в 13:10. К месту происшествия выехали спасатели, - рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области.
Свидетели рассказывают о трех погибших, пока подтверждения этих данных нет.
- Сообщение об аварии поступило в дежурную службу в 13:10. К месту происшествия выехали спасатели, - рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области.
Свидетели рассказывают о трех погибших, пока подтверждения этих данных нет.