Происшествия

33 минуты назад

На трассе Орел-Тамбов в столкновении грузовика и «Lada Largus» есть погибшие и пострадавшие

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#Авария #ДТП
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На трассе Орел-Тамбов в столкновении грузовика и «Lada Largus» есть погибшие и пострадавшие
Сегодня около 13.00 в Задонском районе на 257 километре  трассы Орел-Тамбов столкнулись грузовик и легковой автомобиль «Lada Largus». 


- Сообщение об аварии поступило в дежурную службу в 13:10. К месту происшествия выехали спасатели, - рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области.

Свидетели рассказывают о трех погибших, пока подтверждения этих данных нет. 
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#Авария #ДТП
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