НЛМК поздравил липчанок с 8 Марта

НЛМК организовал праздничный концерт для липчанок, посвященный Международному женскому дню.



Концертная программа в областном центре культуры и народного творчества включала выступление популярного исполнителя, музыканта, актера и композитора, лауреата премии «Золотой граммофон» Дениса Клявера.Перед концертом руководители НЛМК и профсоюзного комитета поздравили лучших работниц комбината, общественниц и представительниц городских организаций. Всех работниц предприятия в честь праздника поощрили денежными премиями.- В цехах, лабораториях, управлениях, технических службах НЛМК работают более 7700 женщин, что превышает четверть всего коллектива предприятия. 12 из них награждены государственными наградами. Среди новолипчанок немало работниц с трудовым стажем более 40 лет. Каждая пятая сотрудница предприятия сегодня трудится машинистом крана - это самая распространенная женская профессия на комбинате. Женщины составляют более 90% коллектива Центральной лаборатории НЛМК. Почти 6000 работниц комбината воспитывают детей, 328 из них – многодетные матери, - сообщили в ПАО «НЛМК».