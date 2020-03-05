НЛМК Live

43 минуты назад

НЛМК поздравил липчанок с 8 Марта

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#8 марта
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НЛМК поздравил липчанок с 8 Марта

НЛМК организовал праздничный концерт для липчанок, посвященный Международному женскому дню.   

Концертная программа в областном центре культуры и народного творчества включала выступление популярного исполнителя, музыканта, актера и композитора, лауреата премии «Золотой граммофон» Дениса Клявера. 

Перед концертом руководители НЛМК и профсоюзного комитета поздравили лучших работниц комбината, общественниц и представительниц городских организаций.  Всех работниц предприятия в честь праздника поощрили денежными премиями.   

Концерт НЛМК-1.jpg

- В цехах, лабораториях, управлениях, технических службах НЛМК работают более 7700 женщин, что превышает четверть всего коллектива предприятия. 12 из них награждены государственными наградами. Среди новолипчанок немало работниц с трудовым стажем более 40 лет. Каждая пятая сотрудница предприятия сегодня трудится машинистом крана - это самая распространенная женская профессия на комбинате. Женщины составляют более 90% коллектива  Центральной лаборатории НЛМК. Почти 6000 работниц комбината воспитывают детей, 328 из них – многодетные матери, - сообщили в ПАО «НЛМК». 
885
#8 марта
1

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