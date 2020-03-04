В мире
сегодня, 15:45
Apple готов отдать $500 млн владельцам медленных iPhone
Компанию призвали ответить за работу старых аппаратов в суде.
Apple согласилась выплатить владельцам iPhone до $500 млн, чтобы урегулировать иск об умышленном замедлении работы старых моделей смартфонов, сообщает Reuters. Истцы считают, что корпорация таким образом пытается побудить пользователей покупать новые гаджеты. Это решение Apple должно быть одобрено окружным судьей США Эдвардом Давилой в Сан-Хосе, штат Калифорния. В рамках соглашения Apple предстоит заплатить по 25 долларов компенсации каждому владельцу смартфона. При этом размер выплаты может быть увеличен или уменьшен.
Истцы — владельцы iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus и SE, на которых установлена операционная система iOS 10.2.1 или более поздние версии, а также пользователи iPhone 7 и 7 Plus с iOS 11.2 или более поздних версий. Они утверждали, что их гаджеты стали хуже работать после обновления программного обеспечения. Из-за этого пользователи решили, что смартфоны нуждаются в замене батареи, либо покупали новые модели, уточняет РБК.
Apple отрицает обвинения в свой адрес и объясняет ухудшение функционала старых iPhone изменением температуры, высокой нагрузкой на индивидуальные устройства и иными издержками эксплуатации смартфонов. Компания заверяет, что оперативно устраняла выявленные недостатки в обновляемых ОС, отмечает ТАСС.
Истцы — владельцы iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus и SE, на которых установлена операционная система iOS 10.2.1 или более поздние версии, а также пользователи iPhone 7 и 7 Plus с iOS 11.2 или более поздних версий. Они утверждали, что их гаджеты стали хуже работать после обновления программного обеспечения. Из-за этого пользователи решили, что смартфоны нуждаются в замене батареи, либо покупали новые модели, уточняет РБК.
Apple отрицает обвинения в свой адрес и объясняет ухудшение функционала старых iPhone изменением температуры, высокой нагрузкой на индивидуальные устройства и иными издержками эксплуатации смартфонов. Компания заверяет, что оперативно устраняла выявленные недостатки в обновляемых ОС, отмечает ТАСС.