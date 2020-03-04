В мире

сегодня, 15:45

Apple готов отдать $500 млн владельцам медленных iPhone

130
#суд #иск #смартфон
Apple готов отдать $500 млн владельцам медленных iPhone

Компанию призвали ответить за работу старых аппаратов в суде.

Apple согласилась выплатить владельцам iPhone до $500 млн, чтобы урегулировать иск об умышленном замедлении работы старых моделей смартфонов, сообщает Reuters. Истцы считают, что корпорация таким образом пытается побудить пользователей покупать новые гаджеты. Это решение Apple должно быть одобрено окружным судьей США Эдвардом Давилой в Сан-Хосе, штат Калифорния. В рамках соглашения Apple предстоит заплатить по 25 долларов компенсации каждому владельцу смартфона. При этом размер выплаты может быть увеличен или уменьшен.

Истцы — владельцы iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus и SE, на которых установлена операционная система iOS 10.2.1 или более поздние версии, а также пользователи iPhone 7 и 7 Plus с iOS 11.2 или более поздних версий. Они утверждали, что их гаджеты стали хуже работать после обновления программного обеспечения. Из-за этого пользователи решили, что смартфоны нуждаются в замене батареи, либо покупали новые модели, уточняет РБК.

Apple отрицает обвинения в свой адрес и объясняет ухудшение функционала старых iPhone изменением температуры, высокой нагрузкой на индивидуальные устройства и иными издержками эксплуатации смартфонов. Компания заверяет, что оперативно устраняла выявленные недостатки в обновляемых ОС, отмечает ТАСС.

130
#суд #иск #смартфон

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Компания BMW сменила логотип
#логотип #маркетинг
Компания BMW сменила логотип

сегодня, 15:38

В мире
Торнадо унесло жизни 25 человек
#торнадо
Торнадо унесло жизни 25 человек

сегодня, 15:32

В мире
Египет не считает крушение самолета терактом
#теракт #крушение самолета #Египет
Египет не считает крушение самолета терактом

сегодня, 14:37

В мире
Подростки не по зубам коронавирусу
#коронавирус
Подростки не по зубам коронавирусу

сегодня, 14:30

В мире
Турпоток в Таиланд может упасть на 6 млн из-за коронавируса
Турпоток в Таиланд может упасть на 6 млн из-за коронавируса

02.03.2020 19:53

В мире
В Анкаре неизвестные напали на сотрудников Sputnik Турция
1
В Анкаре неизвестные напали на сотрудников Sputnik Турция

01.03.2020 12:05

В мире