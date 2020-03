Apple готов отдать $500 млн владельцам медленных iPhone

Компанию призвали ответить за работу старых аппаратов в суде.

Apple согласилась выплатить владельцам iPhone до $500 млн, чтобы урегулировать иск об умышленном замедлении работы старых моделей смартфонов, сообщает Reuters . Истцы считают, что корпорация таким образом пытается побудить пользователей покупать новые гаджеты. Это решение Apple должно быть одобрено окружным судьей США Эдвардом Давилой в Сан-Хосе, штат Калифорния. В рамках соглашения Apple предстоит заплатить по 25 долларов компенсации каждому владельцу смартфона. При этом размер выплаты может быть увеличен или уменьшен.Истцы — владельцы iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus и SE, на которых установлена операционная система iOS 10.2.1 или более поздние версии, а также пользователи iPhone 7 и 7 Plus с iOS 11.2 или более поздних версий. Они утверждали, что их гаджеты стали хуже работать после обновления программного обеспечения. Из-за этого пользователи решили, что смартфоны нуждаются в замене батареи, либо покупали новые модели, уточняет РБК Apple отрицает обвинения в свой адрес и объясняет ухудшение функционала старых iPhone изменением температуры, высокой нагрузкой на индивидуальные устройства и иными издержками эксплуатации смартфонов. Компания заверяет, что оперативно устраняла выявленные недостатки в обновляемых ОС, отмечает ТАСС