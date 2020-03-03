В России

55 минут назад

В московской школе 25 детей получили ожоги глаз

149
В московской школе 25 детей получили ожоги глаз

Учитель включила кварцевую лампу на уроке

Ученики первого класса одной из московских школ попали в больницу с термическими ожогами роговицы глаз.

25 школьников пострадали из-за того, что учебном классе в течение всего дня работала ультрафиолетовая лампа, которая предназначена для антибактериальной обработки, сообщает РЕН ТВ. Учительница 1-го класса для обеззараживания воздуха на перемене использовала облучатель открытого типа, что является нарушением (использоваться могут только устройства закрытого типа).

После окончания перемены и возвращения детей в класс она не выключила кварцевую лампу вопреки правилам безопасности и инструкции по использованию этого устройства. Несколько детей обратились за медицинской помощью, после обследования их отпустили домой.

Четверо детей уже вернулись к занятиям. В пресс-службе столичного департамента образования подчеркнули, что в школе будут использоваться исключительно бактерицидные лампы закрытого типа, а для всех педагогов проведут дополнительный инструктаж по безопасности.
149

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Летевший в Москву лайнер экстренно сел в Перми из-за сообщения о бомбе
Летевший в Москву лайнер экстренно сел в Перми из-за сообщения о бомбе

48 минут назад

В России
В Сочи продолжают поиски пропавших в море детей
2
В Сочи продолжают поиски пропавших в море детей

вчера, 20:04

В России
Украинец с поддельным удостоверением ФСБ задержан в Петербурге
Украинец с поддельным удостоверением ФСБ задержан в Петербурге

вчера, 20:00

В России
В Москве госпитализированы 24 человека из-за коронавируса
В Москве госпитализированы 24 человека из-за коронавируса

вчера, 19:57

В России
На Масленице в Краснодаре массово отравились дети
На Масленице в Краснодаре массово отравились дети

вчера, 18:39

В России
У вернувшегося из Италии россиянина подтвердили коронавирус
У вернувшегося из Италии россиянина подтвердили коронавирус

вчера, 18:23

В России