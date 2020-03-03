В России
55 минут назад
В московской школе 25 детей получили ожоги глаз
Учитель включила кварцевую лампу на уроке
Ученики первого класса одной из московских школ попали в больницу с термическими ожогами роговицы глаз.
25 школьников пострадали из-за того, что учебном классе в течение всего дня работала ультрафиолетовая лампа, которая предназначена для антибактериальной обработки, сообщает РЕН ТВ. Учительница 1-го класса для обеззараживания воздуха на перемене использовала облучатель открытого типа, что является нарушением (использоваться могут только устройства закрытого типа).
После окончания перемены и возвращения детей в класс она не выключила кварцевую лампу вопреки правилам безопасности и инструкции по использованию этого устройства. Несколько детей обратились за медицинской помощью, после обследования их отпустили домой.
Четверо детей уже вернулись к занятиям. В пресс-службе столичного департамента образования подчеркнули, что в школе будут использоваться исключительно бактерицидные лампы закрытого типа, а для всех педагогов проведут дополнительный инструктаж по безопасности.
25 школьников пострадали из-за того, что учебном классе в течение всего дня работала ультрафиолетовая лампа, которая предназначена для антибактериальной обработки, сообщает РЕН ТВ. Учительница 1-го класса для обеззараживания воздуха на перемене использовала облучатель открытого типа, что является нарушением (использоваться могут только устройства закрытого типа).
После окончания перемены и возвращения детей в класс она не выключила кварцевую лампу вопреки правилам безопасности и инструкции по использованию этого устройства. Несколько детей обратились за медицинской помощью, после обследования их отпустили домой.
Четверо детей уже вернулись к занятиям. В пресс-службе столичного департамента образования подчеркнули, что в школе будут использоваться исключительно бактерицидные лампы закрытого типа, а для всех педагогов проведут дополнительный инструктаж по безопасности.