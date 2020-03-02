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Облил сожительницу бензином, поджег и спрятал в сарае: изувер получил 11 лет колонии особого режима
Приговором Задонского районного суда особо опасный рецидивист признан виновным в угрозе убийством и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью и мучениями для потерпевшего, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
Когда сожительница умирала в сарае, мужчина терроризировал свою знакомую.
- 6 июля будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в доме своей знакомой, после ссоры, подсудимый угрожал женщине убийством, приставив ножницы к ее голове, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, по совокупности совершенных преступлений суд приговорил виновного к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима.
Липчанка
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