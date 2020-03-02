Происшествия

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Облил сожительницу бензином, поджег и спрятал в сарае: изувер получил 11 лет колонии особого режима

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#убийство
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Облил сожительницу бензином, поджег и спрятал в сарае: изувер получил 11 лет колонии особого режима

Приговором Задонского районного суда особо опасный рецидивист признан виновным в угрозе убийством и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью и мучениями для потерпевшего, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Особо-жестокое преступление было совершено летом прошлого года в Задонском районе. 3 июля пьяный 49-летний местный житель облил 57-летнюю сожительницу бензином и поджег. Четыре дня он прятал обгоревшую женщину в сарае, пока ее не нашли полицейские. 8 июля от ожогов III степени, затронувших около 18 % поверхности ее тела, женщина умерла в больнице. 

Когда сожительница умирала в сарае, мужчина терроризировал свою знакомую.

- 6 июля будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в доме своей знакомой, после ссоры, подсудимый угрожал женщине убийством, приставив ножницы к ее голове, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, по совокупности совершенных преступлений суд приговорил виновного к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима.
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#убийство
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Комментарии (3)

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Липчанка

46 минут назад
Читаешь и просто оторопь берет! Во-первых явно не на трезвую голову изувер творил свое черное дело! Во-вторых милые вы мои женщины - даже если и нет сейчас мужиков - эти твари их не заменят НИКОГДА! Зачем вы с ними связываете свою жизнь - она у вас одна!!!!!!
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Бывает

49 минут назад
освободится и сразу на пенсию пойдет.
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Правда

59 минут назад
Небось не за просто так
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