В Липецкой области температура будет почти одинаковой и днем, и ночью

Погода останется теплее обычного.

27 декабря территория Липецкой области будет находиться в тыловой части циклона, пройдет небольшой снег. 28 и 29 декабря с севера на юг будет перемещаться новый циклон, который принесет с собой снег различной интенсивности.Среднесуточные температуры воздуха составят 3-5 градусов мороза, что на 2-4 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 декабря в Липецкой области облачно, ночью небольшой, местами умеренный снег, днем местами небольшой снег. Ветер северный, 7-12 м/сек. Температура воздуха ночью составит от -1 до -6 градусов, днем — от 0 до -5 градусов.В Липецке облачно, небольшой снег. Температура ночью составит от -2 до -4 градусов, днем — от -1 до -3 градусов.День 27 декабря стал самым теплым в Липецке в 2011 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1924 году — 29 градусов мороза.