У подъезда на улице Доватора нашли труп
Происшествия
Из-за скачка напряжения у жителей улицы Баумана сгорела техника
Происшествия
Сбившего женщину на переходе водителя нашли — он был пьян
Происшествия
Столкновение автобуса с тремя машинами блокировало движение по улице Терешковой
Происшествия
Двое полицейских взяли два миллиона за регистрацию автомобиля с изменённым номером
Происшествия
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Метель и снежные заносы: спасатели предупредили о непогоде
Погода в Липецке
Ушёл из «ангелов» и выиграл первенство Москвы
Спорт
«Уже сутки нет воды!»
Общество
Водитель оказался в больнице после аварии на улице Меркулова
Происшествия
Метель и снежные заносы: спасатели предупредили о непогоде
Погода в Липецке
Ушёл из «ангелов» и выиграл первенство Москвы
Спорт
Сегодня в Липецке: предновогодний мрак на десятках улиц, самые нелепые подарки под ёлочку
Общество
Детские новогодние мечты исполнили депутаты горсовета
Общество
Шесть человек пострадали и один погиб в столкновении микроавтобуса и автомобиля в Сухой Лубне
Происшествия
Почти на пяти десятках улиц и в десяти садоводчествах отключат электричество
Общество
Наука проиграть
Спорт
«Датсун» занесло: полицейские рассказали подробности аварии в Сухой Лубне
Происшествия
Подруга подкинула проблем: знакомая обманула липчанку на десятки тысяч при покупке мебели
Происшествия
Желтый уровень действовал 12 часов
Происшествия
965
39 минут назад
5

«Датсун» занесло: полицейские рассказали подробности аварии в Сухой Лубне

Сегодня утром в селе Сухая Лубна столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. Погибла 49-летняя женщина, пострадали шесть пассажиров автобуса.

Госавтоинспекция сообщила обстоятельства при которых сегодня утром в селе Сухая Лубна Липецкого округа столкнулись микроавтобус «ГАЗель» – «Некст» и легковой автомобиль «Датсун»

Столкновение произошло в 06:49 на 30-м километре дороги «Липецк-Данков». По данным Госавтоинспекции, 49-летняя женщина-водитель не справилась с управлением, и ее автомобиль вынесло на встречную полосу под микроавтобус. 


photo_2025-12-26_09-04-13.jpg

Женщина, напомним, погибла, травмы получили шестеро из 10 пассажиров автобуса — рабочих совхоза «Агроном» Лебедянского округа.

photo_2025-12-26_08-23-16.jpg

«Пять пострадавших госпитализированы. Одна женщина в тяжелом состоянии. На месте происшествия работали две бригады медицины катастроф, две линейных бригады и одна «Липецк - Неотложка», — добавили в Минздраве области.

авария
ДТП
0
5
1
0
0

Комментарии (5)

Сначала новые
Внушаемый
4 минуты назад
Соболезнование......зима открыла счет ! Поймите разницу между летним и зимним вождением !Зимние дороги- это выживание !На переднем приводе газ вытягивает машину из заноса, на заднем- вытягивает руль !
Ответить
Дауж
11 минут назад
Судя по повреждениям, скорость существенно превышала скорость соответсвующий дорожным условиям.
Ответить
Правда
18 минут назад
Дорога хорошая,скорость скорее всего.Соболезнование родным и близким.
Ответить
САИ
25 минут назад
От таких случайностей никто не застрахован. Конечно можно винить женщину водитель, но это не справедливо.
Ответить
Ухты
25 минут назад
Дорога вообще нечищена!!!
Ответить
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
