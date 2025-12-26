Шесть человек пострадали и один погиб в столкновении микроавтобуса и автомобиля в Сухой Лубне
Подруга подкинула проблем: знакомая обманула липчанку на десятки тысяч при покупке мебели
Происшествия
965
39 минут назад
5
«Датсун» занесло: полицейские рассказали подробности аварии в Сухой Лубне
Сегодня утром в селе Сухая Лубна столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. Погибла 49-летняя женщина, пострадали шесть пассажиров автобуса.
Столкновение произошло в 06:49 на 30-м километре дороги «Липецк-Данков». По данным Госавтоинспекции, 49-летняя женщина-водитель не справилась с управлением, и ее автомобиль вынесло на встречную полосу под микроавтобус.
Женщина, напомним, погибла, травмы получили шестеро из 10 пассажиров автобуса — рабочих совхоза «Агроном» Лебедянского округа.
«Пять пострадавших госпитализированы. Одна женщина в тяжелом состоянии. На месте происшествия работали две бригады медицины катастроф, две линейных бригады и одна «Липецк - Неотложка», — добавили в Минздраве области.
0
5
1
0
0
Комментарии (5)