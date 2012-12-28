Шесть человек пострадали и один погиб в столкновении микроавтобуса и автомобиля в Сухой Лубне
сегодня, 14:35
За декабрь в Липецкой области утонули пять человек
С 19 по 22 декабря тела из водоёмов доставали каждый день.
Как рассказали GOROD48 в Управлении ГПСС Липецкой области, c 19 по 22 декабря утопленников доставали каждый день.
18 декабря в Добринском округе на реке Пловутка пропал рыбак, при этом его снасти остались на льду. 19 декабря тело мужчины достали из воды в окрестностях деревни Георгиевка. Выяснилось, что это 80-летний житель деревни Фёдоровка.
20 декабря вместе с велосипедом утонул 45-летний мужчина в окрестностях деревни Савинки Лебедянского района.
21 декабря в реке Воронеж было найдено тело 36-летнего жителя села Доброго.
22 декабря в районе Силикатных озёр из воды достали труп рыбака — мужчина рыбачил с лодки, которую нашли недалеко от его тела.
Также в начале месяца — 2 декабря водолазы областного управления государственной противопожарной спасательной службы достали из реки Воронеж в районе Петровского моста тело мужчины в одежде.
Спасатели напоминают: крайне сложно выбраться зимой из воды без посторонней помощи. Не рискуйте жизнью!
В Липецке спасатели установили 84 знака, предупреждающих о смертельной опасности выхода на лёд. Нарушителям грозят административной ответственностью и штрафом до 1000 рублей.
