Сегодня в Липецке: предновогодний мрак на десятках улиц, самые нелепые подарки под ёлочку

Дипчан ждут концерты и утренники на тех улицах, где не выключат свет.

Днём в Липецке от 0 до -2 градусов. Ожидаются снег, метель, на дорогах снежные заносы.









- Садоводчество «Трубник».









Пробки

В 16:00 на площади Петра Великого пройдёт новогодний праздничный фестиваль для всей семьи «Петровские забавы» (6+).













В 10:00 и в 13:00 государственный Театр кукол (ул. Гагарина, 74) покажет спектакль «Мишуткино желание», а также устроит для малышей «Ёлку радости» (0+).









В 12:30 в Областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) пройдёт новогоднее представление «Двенадцать месяцев и тайна волшебного колечка» (0+).









С 16:00 до 20:00 в Нижнем парке распахнёт двери новогодняя резиденция Деда Мороза (0+).









В 17:00 в концертном зале «Унион» пройдёт выступление «Хит! Хит1 Хит! — 2» (6+).









В 18:00 в Дому музыки (ул. П.Осипенко, 18) начнётся камерный концерт «Любимые песни под Новый год!» (18+).









С 09:00 до 17:00 обесточат:- ул. 6-й Гвардейской дивизии, 3, 5;- ул. Баумана;- ул. Береговая, 370;- ул. Верхняя, 5, 13;- ул. Вишневая, 8, 10, 50, 54;- ул. Восточная, 107, 109, 110, 111;- ул. В. Скороходова, 19;- ул. Дорожная, 19, 31, 278, 279;- ул. Жуковского, 4;- ул. Зеленая, 17, 25, 63, 74, 80;- ул. Коллективная, 1, 8, 13, 17, 18, 22, 26, 33;- ул. Коммунальная, 4, 11;- ул. Коммунистическая, 11, 12, 13, 14;- ул. Краснозаводская, 5, 6, 7;- ул. Ленина, 13, 15;- ул. Лесная;- ул. Линейная, 26, 37, 39, 51;- ул. Логовая, 16, 32, 43;- ул. Медицинская, 19, 43;- ул. Мирная, 25, 34, 37, 52, 54, 57, 59, 62, 64;- ул. Мичурина, 2, 16, 20, 22, 24, 27, 376;- ул. Общественная, 26, 31, 38, 65, 69, 70;- ул. Огородная, 18а, 34а;- ул. Плодородная, 1, 21;- ул. Проселочная, 1, 9, 13, 16, 27, 29, 32;- ул. Путейская, 46, 49, 69;- ул. Радиаторная 2-я, 30, 36;- ул. Раздельная, 254;- ул. Родниковая;- ул. Садовая, 1, 3, 23, 29, 34, 47;- ул. Ситовская д. 394;- ул. Станкостроительная, 1, 2, 4, 10, 15, 17, 23;- ул. Станкостроительная 2-я, 4, 6;- ул. Торговая, 10, 97;- ул. Тракторозаводская, 74;- ул. Транспортная, 35;- ул. Трубная, 11, 19, 70;- ул. Цветочная, 56, 61, 63, 64, 90;- ул. Цемзаводская, 3, 4;- ул. Центральная, 28, 34, 36, 321;- ул. Юбилейная, 2;- ул. Южная, 358, 367;- пр-д Универсальный проезд, 34;- Чаплыгинское шоссе, д. 2.- Садоводчество «Весна»;- Садоводчество «Ветеран труда»;- Садоводчество «Венера»;- Садоводчество «Кооператор»;- Садоводчество «Металлург 2»;- Садоводчество Мичурина;- Садоводчество «Речное»;- Садоводчество «Сокол 3»;- Садоводчество «Тракторостроитель 1»;- Садоводчество «Тракторостроитель 2»;- Садоводчество «Тракторостроитель №1»;Пятница, да ещё и снежные заносы. Город сегодня может запросто встать в пробках, придётся чаще обычных дней заглядывать в «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Удачи на дорогах!Свои новогодние программы представят городские учреждения культуры и представители бизнеса. Шуточные состязания, подобные тем, что в своё время устраивал Пётр I. Маскарады и флешмобы с участием сказочных героев. Выступление артистов и торжественное зажжение свечей на главной ёлке города.Посетить новогодний кукольный утренник один раз за праздники обязан каждый юный житель Липецка.В 11:00 и в 13:00 в Липецком государственном академическом театре драмы им. Л.Н.Толстого (пл. Театральная, 2) покажут представление «Новогоднее зазеркалье. Там, где живут чудеса!» (0+).Сказочный детектив, в начале которого известные герои теряются в чужих историях: Кай встречает Буратино, три поросёнка прячутся от Снежной королевы... Чтобы вернуть каждого в свою сказку и встретить Деда Мороза со Снегурочкой, нужно собрать зеркало по осколкам. И здесь не обойтись без помощи самих юных зрителей.Приходить лучше всей семьёй, участвовать в конкурсах и музыкальных мероприятиях, заслужить похвалу от сказочного Дедушки. Резиденция расположена недалеко от центрального входа в парк в путевом домике Петра I.Своё творчество продемонстрируют учащиеся детской школы искусств №1 им. М.И.Глинки.Отечественные хиты исполнит солистка Наталья Волкова, а на флейте и саксофоне ей подыграет известнейший липецкий музыкант Денис Поляков.Самыми неудачными новогодними подарками липчане назвали нелепую одежду и аксессуары, в опросе SuperJob их перечислили 7% респондентов. На 2-м месте косметика и средства гигиены - 4%, на третьем кухонная утварь и сувениры – 3%.Также липчане называли алкоголь, игрушки, открытки, сладости и книги. Некогда самая читающая страна на свете докатилась до того, что в списке нежелательных презентов оказались книги.– Дорогой, я дарю тебе книги!– Зачем? У меня уже есть две!