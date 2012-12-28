Общество
478
сегодня, 07:00
4
Сегодня в Липецке: предновогодний мрак на десятках улиц, самые нелепые подарки под ёлочку
Дипчан ждут концерты и утренники на тех улицах, где не выключат свет.
Днём в Липецке от 0 до -2 градусов. Ожидаются снег, метель, на дорогах снежные заносы.
Отключение света
С 09:00 до 17:00 обесточат:
- ул. 6-й Гвардейской дивизии, 3, 5;
- ул. Баумана;
- ул. Береговая, 370;
- ул. Верхняя, 5, 13;
- ул. Вишневая, 8, 10, 50, 54;
- ул. Восточная, 107, 109, 110, 111;
- ул. В. Скороходова, 19;
- ул. Дорожная, 19, 31, 278, 279;
- ул. Жуковского, 4;
- ул. Зеленая, 17, 25, 63, 74, 80;
- ул. Коллективная, 1, 8, 13, 17, 18, 22, 26, 33;
- ул. Коммунальная, 4, 11;
- ул. Коммунистическая, 11, 12, 13, 14;
- ул. Краснозаводская, 5, 6, 7;
- ул. Ленина, 13, 15;
- ул. Лесная;
- ул. Линейная, 26, 37, 39, 51;
- ул. Логовая, 16, 32, 43;
- ул. Медицинская, 19, 43;
- ул. Мирная, 25, 34, 37, 52, 54, 57, 59, 62, 64;
- ул. Мичурина, 2, 16, 20, 22, 24, 27, 376;
- ул. Общественная, 26, 31, 38, 65, 69, 70;
- ул. Огородная, 18а, 34а;
- ул. Плодородная, 1, 21;
- ул. Проселочная, 1, 9, 13, 16, 27, 29, 32;
- ул. Путейская, 46, 49, 69;
- ул. Радиаторная 2-я, 30, 36;
- ул. Раздельная, 254;
- ул. Родниковая;
- ул. Садовая, 1, 3, 23, 29, 34, 47;
- ул. Ситовская д. 394;
- ул. Станкостроительная, 1, 2, 4, 10, 15, 17, 23;
- ул. Станкостроительная 2-я, 4, 6;
- ул. Торговая, 10, 97;
- ул. Тракторозаводская, 74;
- ул. Транспортная, 35;
- ул. Трубная, 11, 19, 70;
- ул. Цветочная, 56, 61, 63, 64, 90;
- ул. Цемзаводская, 3, 4;
- ул. Центральная, 28, 34, 36, 321;
- ул. Юбилейная, 2;
- ул. Южная, 358, 367;
- пр-д Универсальный проезд, 34;
- Чаплыгинское шоссе, д. 2.
- Садоводчество «Весна»;
- Садоводчество «Ветеран труда»;
- Садоводчество «Венера»;
- Садоводчество «Кооператор»;
- Садоводчество «Металлург 2»;
- Садоводчество Мичурина;
- Садоводчество «Речное»;
- Садоводчество «Сокол 3»;
- Садоводчество «Тракторостроитель 1»;
- Садоводчество «Тракторостроитель 2»;
- Садоводчество «Тракторостроитель №1»;
- Садоводчество «Трубник».
Пробки
Пятница, да ещё и снежные заносы. Город сегодня может запросто встать в пробках, придётся чаще обычных дней заглядывать в «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Удачи на дорогах!
На свежем воздухе
В 16:00 на площади Петра Великого пройдёт новогодний праздничный фестиваль для всей семьи «Петровские забавы» (6+).
Театр кукол
В 10:00 и в 13:00 государственный Театр кукол (ул. Гагарина, 74) покажет спектакль «Мишуткино желание», а также устроит для малышей «Ёлку радости» (0+).
Фото vk.com/lgtk_48
Посетить новогодний кукольный утренник один раз за праздники обязан каждый юный житель Липецка.
Утренники
В 12:30 в Областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) пройдёт новогоднее представление «Двенадцать месяцев и тайна волшебного колечка» (0+).
В 11:00 и в 13:00 в Липецком государственном академическом театре драмы им. Л.Н.Толстого (пл. Театральная, 2) покажут представление «Новогоднее зазеркалье. Там, где живут чудеса!» (0+).
Сказочный детектив, в начале которого известные герои теряются в чужих историях: Кай встречает Буратино, три поросёнка прячутся от Снежной королевы... Чтобы вернуть каждого в свою сказку и встретить Деда Мороза со Снегурочкой, нужно собрать зеркало по осколкам. И здесь не обойтись без помощи самих юных зрителей.
Резиденция
С 16:00 до 20:00 в Нижнем парке распахнёт двери новогодняя резиденция Деда Мороза (0+).
Приходить лучше всей семьёй, участвовать в конкурсах и музыкальных мероприятиях, заслужить похвалу от сказочного Дедушки. Резиденция расположена недалеко от центрального входа в парк в путевом домике Петра I.
Юные артисты
В 17:00 в концертном зале «Унион» пройдёт выступление «Хит! Хит1 Хит! — 2» (6+).
Своё творчество продемонстрируют учащиеся детской школы искусств №1 им. М.И.Глинки.
Любимые песни
В 18:00 в Дому музыки (ул. П.Осипенко, 18) начнётся камерный концерт «Любимые песни под Новый год!» (18+).
Денис Поляков, фото vk.com
Отечественные хиты исполнит солистка Наталья Волкова, а на флейте и саксофоне ей подыграет известнейший липецкий музыкант Денис Поляков.
Самые нелепые подарки
Самыми неудачными новогодними подарками липчане назвали нелепую одежду и аксессуары, в опросе SuperJob их перечислили 7% респондентов. На 2-м месте косметика и средства гигиены - 4%, на третьем кухонная утварь и сувениры – 3%.
Также липчане называли алкоголь, игрушки, открытки, сладости и книги. Некогда самая читающая страна на свете докатилась до того, что в списке нежелательных презентов оказались книги.
– Дорогой, я дарю тебе книги!
– Зачем? У меня уже есть две!
Дорогие липчане! Впереди последние выходные года, не считая 3ё1 декабря. Доделываем дела на работе, но не прекращаем держать руку на информационном пульсе. Следить за новостями сейчас просто: липчанам достаточно время от времени заходить на GOROD48. Всего пара минут чтения свежих записей введут вас в курс всех дел. Ждём вас на электронных страницах и продолжаем работать 24/7. До встречи!
0
0
0
1
1
Комментарии (4)