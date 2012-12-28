Липчанин забрал колонку из пункта выдачи заказов без оплаты — ему грозит срок за кражу

Оплату он провёл только после визита полицейских.

Ещё 17 декабря в липецкий отдел полиции № 4 обратился представитель одного из маркетплейсов с заявлением о совершённой 14 ноября краже умной колонки за 23 820 рублей: клиент при получении заказа распаковал и осмотрел товар, после чего не заплатил за него и незаметно ушёл. Но не совсем незаметно — происшествие попало на запись камеры наблюдения.Попавшего на видеозапись 33-летнего неработающего липчанина уже нашли.«Подозреваемый продал похищенную умную колонку за 26 000 рублей. Но после того, как к нему пришли полицейские, он оплатил товар, чем полностью возместил причиненный ущерб», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Но уголовное дело по части первой статьи 158 УК РФ «Кража» всё же возбуждено. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы, сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.