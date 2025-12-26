Шесть человек пострадали и один погиб в столкновении микроавтобуса и автомобиля в Сухой Лубне
Шесть человек пострадали и один погиб в столкновении микроавтобуса и автомобиля в Сухой Лубне
На Тракторном автомобиль вылетел на рельсы и загородил дорогу трамваям
С путей машину сдернул мусоровоз.
Как оказалось, «Форд» выбросило на рельсы после аварии на перекрестке улиц Ильича и 3-го Сентября. Водитель машины, женщина, попыталась выбраться из западни, но, проехав по рельсам 50 метров, застряла.
Прибывшие на место сотрудники ДПС не нашли иного варианта стащить «Форд» на дорогу кроме как остановив мусоровозку. Старый «ЗиЛ» с задачей справился.
Пока шла эта спасательная операция, в пробке скопились три трамвая маршрута 1к.
