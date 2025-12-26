На Тракторном автомобиль вылетел на рельсы и загородил дорогу трамваям

С путей машину сдернул мусоровоз.

Удивительную картину наблюдали сегодня жители Тракторного: мусоровоз на базе «ЗиЛа» тащил задним ходом по рельсам автомобиль «Форд-Фьюжн», за которым медленно ехали три трамвая!Как оказалось, «Форд» выбросило на рельсы после аварии на перекрестке улиц Ильича и 3-го Сентября. Водитель машины, женщина, попыталась выбраться из западни, но, проехав по рельсам 50 метров, застряла.Прибывшие на место сотрудники ДПС не нашли иного варианта стащить «Форд» на дорогу кроме как остановив мусоровозку. Старый «ЗиЛ» с задачей справился.Пока шла эта спасательная операция, в пробке скопились три трамвая маршрута 1к.