«Датсун» занесло: полицейские рассказали подробности аварии в Сухой Лубне
Происшествия
Метель и снежные заносы: спасатели предупредили о непогоде
Погода в Липецке
19-летний парень госпитализирован после аварии под Липецком
Происшествия
Шесть человек пострадали и один погиб в столкновении микроавтобуса и автомобиля в Сухой Лубне
Происшествия
Бывшему чиновнику Минсельхоза Олегу Донских липецкий суд назначил 13 лет общего режима
Происшествия
Липецкая вечЁрка: труп у подъезда, сгоревшая из-за скачка напряжения техника и птица без крыла
Общество
Сегодня в Липецке: предновогодний мрак на десятках улиц, самые нелепые подарки под ёлочку
Общество
Почти на пяти десятках улиц и в десяти садоводчествах отключат электричество
Общество
На выезде из Грязей в ДТП попали три легковушки
Происшествия
Липчанин забрал колонку из пункта выдачи заказов без оплаты — ему грозит срок за кражу
Происшествия
Липчане заняли в микрофинансовых организациях более 570 миллионов рублей
Экономика
Статистика: в ноябре дорожали овощи, дешевел сахар
Экономика
Ёлка с пробками от бутылок появилась на углу улицы Советской
Общество
С утра в Липецкой области зарегистрированы 11 ДТП
Происшествия
В районе Дикого и 19-м микрорайоне отключат холодную воду
Общество
Золото назвали самым выгодным инвестактивом в 2025 году
Общество
Липецкая вечЁрка: самая крупная по числу пострадавших авария года, Олег Донских получил 13 лет и ёлка с пробками
Общество
В Липецкой области температура будет почти одинаковой и днем, и ночью
Погода в Липецке
В Ельце возбудили уголовное дело на местного политика Павла Соколова
Происшествия
Ольга Митрохина привезла подарки для пациентов детской больницы
Общество
Общество
101
18 минут назад

Липецкая вечЁрка: самая крупная по числу пострадавших авария года, Олег Донских получил 13 лет и ёлка с пробками

Сегодня, 26 декабря, в дорожной аварии один человек погиб и шесть пострадали, экс-Олег Донских выслушал приговор суда, и напротив мэрии появилась новогодняя инсталляция.

Сегодня рано утром на улице Ленина в селе Сухая Лубна Липецкого округа столкнулись микроавтобус «ГАЗель Next» и легковой автомобиль «Датсун».





В «ГАЗели», которая перевозила рабочих в совхоз «Агроном» Лебедянского округа, находились 10 пассажиров и водитель. В автомобиле «Датсун» — только 49-летняя женщина-водитель. Она погибла. Травмы получили шестеро пассажиров автобуса — пятерых из них доставили в больницы. 

По данным Госавтоинспекции, женщина не справилась с управлением, ее автомобиль вынесло на встречную полосу под микроавтобус. 

Это ДТП стало самым крупным в области за год по числу пострадавших.

«По хорошей погоде аварии были, а какая сейчас — будет ещё больше, соболезнования родным и близким, упокой Господи её душу, берегите себя люди», — написал Александр Н.

«Это, конечно бесспорно, трагедия для близких. Но, уважаемые участники дорожного движения, включайте наконец голову и выключайте эмоции на дороге. В жизни не так как в компьютерной игре, и перезагрузить не получиться. На улице зима, но многие это почему-то игнорируют, надеясь на чудо — зимнию резину и. т. д. Всем удачи на дорогах. Не спешите, вас ждут дома», — написал Водитель со стажем.

«Почему в Сселках убрали камеры на скорость. Несутся как бешенные, хотя там 40 км», — спросила Правда.

Сегодня в Липецкой области зарегистрировано 11 ДТП. Все, кроме первого — страшного, обошлись механическими повреждениями.

В Грязях на дороге от улицы Песковатской к селу Большой Самовец в аварию попали три легковушки: за «Маздой» выстроились «паровозиком» ещё две машины.



На Тракторном «Форд-Фьюжн» после ДТП вылетел на рельсы и загородил дорогу трамваям. С рельсов автомобиль стащил мусоровоз.  


Бывший начальник департамента административной работы Министерства сельского хозяйства России Олег Донских сегодня выслушал приговор по громкому делу о хищении 2,5 миллиарда рублей у АО «Россельхозбанк» и ОАО «Росагролизинг». 


Правобережный суд по совокупности приговоров назначил Олегу Донских 13 лет колонии общего режима. В срок лишения свободы ему зачтут время ареста: с 15 мая 2024 года до дня вступления приговора в силу из расчёта один день в СИЗО за полтора дня отбывания наказания. 

Кроме того, липецкому филиалу «Россельхозбанка» Олег Донских вместе с сообщниками Игорем Коняхиным и Сергеем Бурдовским должен выплатить 760 миллионов 289 тысяч рублей. И за «Росагролизингом» суд признал право на удовлетворение гражданского иска о возмещении ущерба. 

Олега Донсих признали виновным в девяти эпизодах мошенничества. За каждый он получил от 5 до 8,5 года лишения свободы. Российское уголовное право предполагает частичное сложение наказаний, если бы его судили в США, где суммируют наказания, приговор оказался бы более суровым — 52,5 года!

Приговор Донских может быть обжалован в течение 15 суток со дня его провозглашения.

«Олег, люди правду знают... держись», — загадочно подбодрил арестанта Это мой город.

«Почему при истечении срока давности привлечения к ответственности у нас одних отпускают, а других — нет?», — спросил комментатор.

«Он в бегах был, срок не исчислялся», — тут же ответил ему другой наш читатель.

«13 лет общего режима. Лет через пять выйдет, зону отремонтирует, шашлык будет кушать. Поправит здоровье. Пансион за счёт налогоплательщиков». — вангует Магомед.

«Человек такого ума мог бы приносить пользу — зачем посадили?» — не понял громодянин.

«Мало что меняется в России — о казнокрадстве писали Гоголь в «Ревизоре», Грибоедов в «Горе от ума«, Островский в «Доходном месте», Маяковский, Ильф и Петров», — заметил дилетант.

В Ельце возбудили уголовное дело на местного политика, экс-депутата облсовета Павла Соколова. Его обвиняют в вымогательстве в крупном размере.

По версии следствия, в ноябре 2024 года Соколов потребовал у смоленского бизнесмена, руководителя ООО «Смена», получившего контракт от мэрии Ельца на снос ветхих расселенных домов, 300 тысяч рублей. В противном случае он угрожал распространить в интернете «сведения, порочащие его честь, достоинство и деловую репутацию».

Бизнесмен обратился за защитой в Следком.

На углу улицы Советской появилась ёлка с пробками. Украсил дерево липчанин Владимир, который любит себя называть «рабом Божьим».



— Что подарить человеку, у которого все есть? Только счастье! Весь год собирал пробки, пришло время их сдать. Первый тост — за здоровье дам! — заявил Владимир.

Самый известный свой перформанс Владимир утроил в феврале 2022 года, когда прикрепил к домикам для уток на берегу Комсомольского пруда таблички: «Приёмная», «Отдел бухгалтерского учёта и реализации государственных программ», «Отдел общественных связей и гражданско-патриотического воспитания», а на дереве рядом повесил флаг «Единой России».

Завтра в Липецке, по прогнозам синоптиков, ожидается небольшой снег, и  от -1 до -3 градусов.
