Липецкая вечЁрка: самая крупная по числу пострадавших авария года, Олег Донских получил 13 лет и ёлка с пробками

Сегодня, 26 декабря, в дорожной аварии один человек погиб и шесть пострадали, экс-Олег Донских выслушал приговор суда, и напротив мэрии появилась новогодняя инсталляция.