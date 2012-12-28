Липецкая вечЁрка: самая крупная по числу пострадавших авария года, Олег Донских получил 13 лет и ёлка с пробками

Шесть человек пострадали и один погиб в столкновении микроавтобуса и автомобиля в Сухой Лубне
Сегодня, 26 декабря, в дорожной аварии один человек погиб и шесть пострадали, экс-Олег Донских выслушал приговор суда, и напротив мэрии появилась новогодняя инсталляция.
В «ГАЗели», которая перевозила рабочих в совхоз «Агроном» Лебедянского округа, находились 10 пассажиров и водитель. В автомобиле «Датсун» — только 49-летняя женщина-водитель. Она погибла. Травмы получили шестеро пассажиров автобуса — пятерых из них доставили в больницы.
По данным Госавтоинспекции, женщина не справилась с управлением, ее автомобиль вынесло на встречную полосу под микроавтобус.
Это ДТП стало самым крупным в области за год по числу пострадавших.
«По хорошей погоде аварии были, а какая сейчас — будет ещё больше, соболезнования родным и близким, упокой Господи её душу, берегите себя люди», — написал Александр Н.
«Это, конечно бесспорно, трагедия для близких. Но, уважаемые участники дорожного движения, включайте наконец голову и выключайте эмоции на дороге. В жизни не так как в компьютерной игре, и перезагрузить не получиться. На улице зима, но многие это почему-то игнорируют, надеясь на чудо — зимнию резину и. т. д. Всем удачи на дорогах. Не спешите, вас ждут дома», — написал Водитель со стажем.
«Почему в Сселках убрали камеры на скорость. Несутся как бешенные, хотя там 40 км», — спросила Правда.
Сегодня в Липецкой области зарегистрировано 11 ДТП. Все, кроме первого — страшного, обошлись механическими повреждениями.
В Грязях на дороге от улицы Песковатской к селу Большой Самовец в аварию попали три легковушки: за «Маздой» выстроились «паровозиком» ещё две машины.
На Тракторном «Форд-Фьюжн» после ДТП вылетел на рельсы и загородил дорогу трамваям. С рельсов автомобиль стащил мусоровоз.
Бывший начальник департамента административной работы Министерства сельского хозяйства России Олег Донских сегодня выслушал приговор по громкому делу о хищении 2,5 миллиарда рублей у АО «Россельхозбанк» и ОАО «Росагролизинг».
Правобережный суд по совокупности приговоров назначил Олегу Донских 13 лет колонии общего режима. В срок лишения свободы ему зачтут время ареста: с 15 мая 2024 года до дня вступления приговора в силу из расчёта один день в СИЗО за полтора дня отбывания наказания.
Кроме того, липецкому филиалу «Россельхозбанка» Олег Донских вместе с сообщниками Игорем Коняхиным и Сергеем Бурдовским должен выплатить 760 миллионов 289 тысяч рублей. И за «Росагролизингом» суд признал право на удовлетворение гражданского иска о возмещении ущерба.
Олега Донсих признали виновным в девяти эпизодах мошенничества. За каждый он получил от 5 до 8,5 года лишения свободы. Российское уголовное право предполагает частичное сложение наказаний, если бы его судили в США, где суммируют наказания, приговор оказался бы более суровым — 52,5 года!
Приговор Донских может быть обжалован в течение 15 суток со дня его провозглашения.
«Олег, люди правду знают... держись», — загадочно подбодрил арестанта Это мой город.
«Почему при истечении срока давности привлечения к ответственности у нас одних отпускают, а других — нет?», — спросил комментатор.
«Он в бегах был, срок не исчислялся», — тут же ответил ему другой наш читатель.
«13 лет общего режима. Лет через пять выйдет, зону отремонтирует, шашлык будет кушать. Поправит здоровье. Пансион за счёт налогоплательщиков». — вангует Магомед.
«Человек такого ума мог бы приносить пользу — зачем посадили?» — не понял громодянин.
«Мало что меняется в России — о казнокрадстве писали Гоголь в «Ревизоре», Грибоедов в «Горе от ума«, Островский в «Доходном месте», Маяковский, Ильф и Петров», — заметил дилетант.
В Ельце возбудили уголовное дело на местного политика, экс-депутата облсовета Павла Соколова. Его обвиняют в вымогательстве в крупном размере.
По версии следствия, в ноябре 2024 года Соколов потребовал у смоленского бизнесмена, руководителя ООО «Смена», получившего контракт от мэрии Ельца на снос ветхих расселенных домов, 300 тысяч рублей. В противном случае он угрожал распространить в интернете «сведения, порочащие его честь, достоинство и деловую репутацию».
Бизнесмен обратился за защитой в Следком.
На углу улицы Советской появилась ёлка с пробками. Украсил дерево липчанин Владимир, который любит себя называть «рабом Божьим».
— Что подарить человеку, у которого все есть? Только счастье! Весь год собирал пробки, пришло время их сдать. Первый тост — за здоровье дам! — заявил Владимир.
Самый известный свой перформанс Владимир утроил в феврале 2022 года, когда прикрепил к домикам для уток на берегу Комсомольского пруда таблички: «Приёмная», «Отдел бухгалтерского учёта и реализации государственных программ», «Отдел общественных связей и гражданско-патриотического воспитания», а на дереве рядом повесил флаг «Единой России».
Завтра в Липецке, по прогнозам синоптиков, ожидается небольшой снег, и от -1 до -3 градусов.
