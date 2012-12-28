Все новости
«Датсун» занесло: полицейские рассказали подробности аварии в Сухой Лубне
Происшествия
Сбившего женщину на переходе водителя нашли — он был пьян
Происшествия
Метель и снежные заносы: спасатели предупредили о непогоде
Погода в Липецке
Шесть человек пострадали и один погиб в столкновении микроавтобуса и автомобиля в Сухой Лубне
Происшествия
Ушёл из «ангелов» и выиграл первенство Москвы
Спорт
19-летний парень госпитализирован после аварии под Липецком
Происшествия
Липецкая вечЁрка: труп у подъезда, сгоревшая из-за скачка напряжения техника и птица без крыла
Общество
Бывшему чиновнику Минсельхоза Олегу Донских липецкий суд назначил 13 лет общего режима
Происшествия
Почти на пяти десятках улиц и в десяти садоводчествах отключат электричество
Общество
Сегодня в Липецке: предновогодний мрак на десятках улиц, самые нелепые подарки под ёлочку
Общество
Липчанин забрал колонку из пункта выдачи заказов без оплаты — ему грозит срок за кражу
Происшествия
На выезде из Грязей в ДТП попали три легковушки
Происшествия
На Тракторном автомобиль вылетел на рельсы и загородил дорогу трамваям
Происшествия
За декабрь в Липецкой области утонули пять человек
Происшествия
Ёлка с пробками от бутылок появилась на углу улицы Советской
Общество
Липчане заняли в микрофинансовых организациях более 570 миллионов рублей
Экономика
В Ельце возбудили уголовное дело на местного политика Павла Соколова
Происшествия
Ольга Митрохина привезла подарки для пациентов детской больницы
Общество
С утра в Липецкой области зарегистрированы 11 ДТП
Происшествия
33-летнюю липчанку обманули при покупке икры через интернет
Происшествия
Происшествия
610
сегодня, 14:52
1

С утра в Липецкой области зарегистрированы 11 ДТП

Только в одном из них пострадали люди.

Сегодня утром в Липецкой области зарегистрированы 11 ДТП: 10 — с механическими повреждениями транспорта и одно — с жертвой и пострадавшими. Об этом GOROD48 рассказали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Утром в селе Сухая Лубна на 30-м километре дороги Липецк-Данков столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль, погибла 49-летняя женщина, пострадали шесть пассажиров автобуса. А в Грязях  столкнулись сразу три легковушки, никто не пострадал.

Водителей ещё накануне предупредили о сложных дорожных условиях: усилении ветра с порывами до 15-17 м/с, сильном снеге, метели и снежных заносах на дорогах.

Как обычно при выпадении обильных осадков водителей просили воздержаться от поездок.
авария
ДТП
метель
Комментарии (1)

Я
11 минут назад
А всего этого могло бы и не быть в таком количестве, если б чистили дороги.
