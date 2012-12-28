Шесть человек пострадали и один погиб в столкновении микроавтобуса и автомобиля в Сухой Лубне
Липецкая вечЁрка: труп у подъезда, сгоревшая из-за скачка напряжения техника и птица без крыла
сегодня, 14:52
С утра в Липецкой области зарегистрированы 11 ДТП
Только в одном из них пострадали люди.
Утром в селе Сухая Лубна на 30-м километре дороги Липецк-Данков столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль, погибла 49-летняя женщина, пострадали шесть пассажиров автобуса. А в Грязях столкнулись сразу три легковушки, никто не пострадал.
Водителей ещё накануне предупредили о сложных дорожных условиях: усилении ветра с порывами до 15-17 м/с, сильном снеге, метели и снежных заносах на дорогах.
Как обычно при выпадении обильных осадков водителей просили воздержаться от поездок.
