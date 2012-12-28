19-летний парень госпитализирован после аварии под Липецком

Автомобиль «Ниссан» улетел в кювет на дороге «Восточный обход». Водитель не справился с управлением.



Вечером 25 декабря в Грязинском районе на дороге «Восточный обход промзоны города Липецка» 19-летний водитель «Ниссана» не справился с управлением, съехал в кювет, и машина перевернулась. Водитель госпитализирован.За сутки на дорогах области пострадали еще восемь человек.Серьезная авария произошла вчера в Задонском районе на трассе «Дон»: столкнулись «КамАЗ» под управлением 34-летнего водителя и «Хендай» с 46-летним мужчиной за рулем.«В результате водитель и четыре пассажира иномарки, в том числе двое детей в возрасте 10-ти и 5-ти лет с различными травмами госпитализированы», — сообщает Госавтоинспекция.В селе Новоуглянка Усманского района столкнулись «Лада Калина» под управлением 48-летнего мужчины и грузовик «КамАЗ» с 39-летним водителем. Водителя «Калины» доставили в больницу.