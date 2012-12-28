Шесть человек пострадали и один погиб в столкновении микроавтобуса и автомобиля в Сухой Лубне
19-летний парень госпитализирован после аварии под Липецком
Автомобиль «Ниссан» улетел в кювет на дороге «Восточный обход». Водитель не справился с управлением.
За сутки на дорогах области пострадали еще восемь человек.
Серьезная авария произошла вчера в Задонском районе на трассе «Дон»: столкнулись «КамАЗ» под управлением 34-летнего водителя и «Хендай» с 46-летним мужчиной за рулем.
«В результате водитель и четыре пассажира иномарки, в том числе двое детей в возрасте 10-ти и 5-ти лет с различными травмами госпитализированы», — сообщает Госавтоинспекция.
В селе Новоуглянка Усманского района столкнулись «Лада Калина» под управлением 48-летнего мужчины и грузовик «КамАЗ» с 39-летним водителем. Водителя «Калины» доставили в больницу.
