Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
У подъезда на улице Доватора нашли труп
Происшествия
Сбившего женщину на переходе водителя нашли — он был пьян
Происшествия
Столкновение автобуса с тремя машинами блокировало движение по улице Терешковой
Происшествия
Двое полицейских взяли два миллиона за регистрацию автомобиля с изменённым номером
Происшествия
Метель и снежные заносы: спасатели предупредили о непогоде
Погода в Липецке
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ушёл из «ангелов» и выиграл первенство Москвы
Спорт
«Датсун» занесло: полицейские рассказали подробности аварии в Сухой Лубне
Происшествия
«Уже сутки нет воды!»
Общество
Шесть человек пострадали и один погиб в столкновении микроавтобуса и автомобиля в Сухой Лубне
Происшествия
Читать все
Метель и снежные заносы: спасатели предупредили о непогоде
Погода в Липецке
«Датсун» занесло: полицейские рассказали подробности аварии в Сухой Лубне
Происшествия
Сегодня в Липецке: предновогодний мрак на десятках улиц, самые нелепые подарки под ёлочку
Общество
Шесть человек пострадали и один погиб в столкновении микроавтобуса и автомобиля в Сухой Лубне
Происшествия
Почти на пяти десятках улиц и в десяти садоводчествах отключат электричество
Общество
Наука проиграть
Спорт
Бывшему чиновнику Минсельхоза Олегу Донских липецкий суд назначил 13 лет общего режима
Происшествия
19-летний парень госпитализирован после аварии под Липецком
Происшествия
Желтый уровень действовал 12 часов
Происшествия
Подруга подкинула проблем: знакомая обманула липчанку на десятки тысяч при покупке мебели
Происшествия
Читать все
Происшествия
1336
сегодня, 09:57
1

19-летний парень госпитализирован после аварии под Липецком

Автомобиль «Ниссан» улетел в кювет на дороге «Восточный обход». Водитель не справился с управлением.

Вечером 25 декабря в Грязинском районе на дороге «Восточный обход промзоны города Липецка» 19-летний водитель «Ниссана» не справился с управлением, съехал в кювет, и машина перевернулась. Водитель госпитализирован.

За сутки на дорогах области пострадали еще восемь человек.

Серьезная авария произошла вчера в Задонском районе на трассе «Дон»: столкнулись «КамАЗ» под управлением 34-летнего водителя и «Хендай» с 46-летним мужчиной за рулем. 

«В результате водитель и четыре пассажира иномарки, в том числе двое детей в возрасте 10-ти и 5-ти лет с различными травмами госпитализированы», — сообщает Госавтоинспекция.

В селе Новоуглянка Усманского района столкнулись «Лада Калина» под управлением 48-летнего мужчины и грузовик «КамАЗ» с 39-летним водителем. Водителя «Калины» доставили в больницу.

авария
ДТП
0
3
1
0
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Зимний рыбак
сегодня, 10:12
19-летний водитель...., ну не может он быть водителем в 19 лет
Ответить
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить