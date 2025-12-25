Ольга Митрохина привезла подарки для пациентов детской больницы

В предновогодние дни в областной детской больнице уже зажглась нарядная ёлка, под которой маленькие пациенты найдут свои подарки.



Многие ребята проводят в больнице долгое время, иногда лечение продолжается несколько месяцев. Поэтому врачи и медперсонал стараются создать для них по-настоящему домашнюю, светлую атмосферу.— Под Новый год мы обязательно заказываем у Деда Мороза подарки, — с улыбкой рассказывает главный врач Липецкой областной больницы Сергей Голобурдин. — В первую очередь — оборудование для игровой комнаты и, конечно, игрушки, чтобы ребятам было чем заняться в свободное время.В этом году роль доброго Дедушки Мороза взяла на себя Ольга Митрохина — депутат Липецкого областного Совета. Она признается: её собственный ребенок уже вырос и перестал верить в сказочного волшебника, но для этих детей чудо всё еще необходимо. Под елку положат игрушки для мальчиков и девочек: настольный хоккей, игру про динозавров и конструктор «Кукольный дом»— Я прекрасно понимаю, как тяжело находиться в больнице, особенно накануне праздника, — делится Ольга Митрохина. — Надеюсь, что эти подарки помогут ребятам скрасить предновогодние дни и не разочароваться в самом волшебном времени года.