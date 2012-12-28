Шесть человек пострадали и один погиб в столкновении микроавтобуса и автомобиля в Сухой Лубне
Липецкая вечЁрка: труп у подъезда, сгоревшая из-за скачка напряжения техника и птица без крыла
Шесть человек пострадали и один погиб в столкновении микроавтобуса и автомобиля в Сухой Лубне
Подруга подкинула проблем: знакомая обманула липчанку на десятки тысяч при покупке мебели
Происшествия
41
8 минут назад
На выезде из Грязей в ДТП попали три легковушки
Никто не пострадал.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, ДТП на дороге Грязи-Большой Самовец обошлось без пострадавших, пробок там тоже нет.
Видео - vk.com
0
0
0
0
0
Комментарии