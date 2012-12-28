На выезде из Грязей в ДТП попали три легковушки

Никто не пострадал.

В соцсетях сообщают о тройном столкновении на выезде из Грязей. На дороге от улицы Песковатской к селу Большой Самовец в аварию попали три легковушки: за «Маздой» выстроились «паровозиком» ещё две машины. Судя по видео, причиной ДТП могли стать плохие погодные условия — сильно заснеженная дорога и несоблюдение дистанции.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, ДТП на дороге Грязи-Большой Самовец обошлось без пострадавших, пробок там тоже нет.