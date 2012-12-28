Все новости
«Датсун» занесло: полицейские рассказали подробности аварии в Сухой Лубне
Происшествия
Метель и снежные заносы: спасатели предупредили о непогоде
Погода в Липецке
Шесть человек пострадали и один погиб в столкновении микроавтобуса и автомобиля в Сухой Лубне
Происшествия
Ушёл из «ангелов» и выиграл первенство Москвы
Спорт
19-летний парень госпитализирован после аварии под Липецком
Происшествия
Бывшему чиновнику Минсельхоза Олегу Донских липецкий суд назначил 13 лет общего режима
Происшествия
Липецкая вечЁрка: труп у подъезда, сгоревшая из-за скачка напряжения техника и птица без крыла
Общество
Сегодня в Липецке: предновогодний мрак на десятках улиц, самые нелепые подарки под ёлочку
Общество
Почти на пяти десятках улиц и в десяти садоводчествах отключат электричество
Общество
Охранника оштрафовали за две экстремистские татуировки
Происшествия
Липчане заняли в микрофинансовых организациях более 570 миллионов рублей
Экономика
Статистика: в ноябре дорожали овощи, дешевел сахар
Экономика
Ёлка с пробками от бутылок появилась на углу улицы Советской
Общество
С утра в Липецкой области зарегистрированы 11 ДТП
Происшествия
33-летнюю липчанку обманули при покупке икры через интернет
Происшествия
За декабрь в Липецкой области утонули пять человек
Происшествия
В районе Дикого и 19-м микрорайоне отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области температура будет почти одинаковой и днем, и ночью
Погода в Липецке
В Ельце возбудили уголовное дело на местного политика Павла Соколова
Происшествия
Ольга Митрохина привезла подарки для пациентов детской больницы
Общество
Экономика
74
45 минут назад
2

Статистика: в ноябре дорожали овощи, дешевел сахар

Потребительские цены в ноябре в Липецкой области выросли на 0,3%, а в целом инфляция с начала года составила 5,41%, сообщает Липецкстат. 

Продовольственные товары в ноябре подорожали на 0,49%, а по сравнению с декабрем 2024 года цены выросли на 5,34%. Так, за последний месяц выросли на 3% цены на мясные консервы, подорожали на 2% маргарин, варенье, джем, повидло, мед, на 1% — хлеб и хлебобулочные изделия, кофе, колбасные изделия и продукты из мяса и птицы, безалкогольные напитки, сыры, овощные консервы, молоко и молочная продукция, мясные полуфабрикаты, говядина. Кроме того плодоовощная продукция подорожала в целом на 3% (овощи — на 9%, при этом фрукты и цитрусовые, картофель подешевели на 1%). Снизились цены на сахар — на 4%, масло и жиры — на 2%, крупы и бобовые, фруктово-ягодные консервы, мороженое, мясо птицы —  на 1%. Алкогольные напитки подешевели на 1%, общественное питание стало дороже на 1%. 

Цены на непродовольственные товары в ноябре снизились на 0,1%, при том, что с начала года их рост составил 3,57%. В этой группе в ноябре стало дешевле на 2% моторное топливо, на 1% — персональные компьютеры, средства связи, товары для спорта. Одновременно с этим возросли цены на ювелирные изделия — на 3%, печатные издания, стеклянную посуду — на 2%, на часы, предметы садоводства, электротовары и другие бытовые приборы, инструменты и оборудование — на 1%. Кроме этого, подорожали металлическая посуда, парфюмернокосметические товары, мебель, моющие и чистящие средства, ткани, чулочно-носочные изделия —  на 0,4-0,5%.

Цены и тарифы на услуги в ноябре увеличились на 0,53%, по сравнению с декабрем 2024 года — на 7,98%. В группе услуг подорожала стоимость проезда в различных типах вагонов поездов дальнего следования —  на 10%, услуги бань — на 6%, цена билетов в театр, ритуальные услуги — на 5%, услуги в сфере зарубежного туризма — на 3%, услуги парикмахерских, экскурсионные услуги на 1-2%. Вместе с тем снизилась стоимость технического обслуживания транспортных средств, начального курса обучения вождению легкового автомобиля, услуги страхования — на 1%, посреднические услуги — на 3%.

инфляция
цены
1
0
0
0
0

Комментарии (2)

Сначала новые
Телевизор
27 минут назад
«Жить стало лучше, жить стало веселее!»
Ответить
сахар
37 минут назад
вонючий и не сладкий.
Ответить
