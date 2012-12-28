Статистика: в ноябре дорожали овощи, дешевел сахар

Потребительские цены в ноябре в Липецкой области выросли на 0,3%, а в целом инфляция с начала года составила 5,41%, сообщает Липецкстат.



Продовольственные товары в ноябре подорожали на 0,49%, а по сравнению с декабрем 2024 года цены выросли на 5,34%. Так, за последний месяц выросли на 3% цены на мясные консервы, подорожали на 2% маргарин, варенье, джем, повидло, мед, на 1% — хлеб и хлебобулочные изделия, кофе, колбасные изделия и продукты из мяса и птицы, безалкогольные напитки, сыры, овощные консервы, молоко и молочная продукция, мясные полуфабрикаты, говядина. Кроме того плодоовощная продукция подорожала в целом на 3% (овощи — на 9%, при этом фрукты и цитрусовые, картофель подешевели на 1%). Снизились цены на сахар — на 4%, масло и жиры — на 2%, крупы и бобовые, фруктово-ягодные консервы, мороженое, мясо птицы — на 1%. Алкогольные напитки подешевели на 1%, общественное питание стало дороже на 1%.Цены на непродовольственные товары в ноябре снизились на 0,1%, при том, что с начала года их рост составил 3,57%. В этой группе в ноябре стало дешевле на 2% моторное топливо, на 1% — персональные компьютеры, средства связи, товары для спорта. Одновременно с этим возросли цены на ювелирные изделия — на 3%, печатные издания, стеклянную посуду — на 2%, на часы, предметы садоводства, электротовары и другие бытовые приборы, инструменты и оборудование — на 1%. Кроме этого, подорожали металлическая посуда, парфюмернокосметические товары, мебель, моющие и чистящие средства, ткани, чулочно-носочные изделия — на 0,4-0,5%.Цены и тарифы на услуги в ноябре увеличились на 0,53%, по сравнению с декабрем 2024 года — на 7,98%. В группе услуг подорожала стоимость проезда в различных типах вагонов поездов дальнего следования — на 10%, услуги бань — на 6%, цена билетов в театр, ритуальные услуги — на 5%, услуги в сфере зарубежного туризма — на 3%, услуги парикмахерских, экскурсионные услуги на 1-2%. Вместе с тем снизилась стоимость технического обслуживания транспортных средств, начального курса обучения вождению легкового автомобиля, услуги страхования — на 1%, посреднические услуги — на 3%.