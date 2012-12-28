Шесть человек пострадали и один погиб в столкновении микроавтобуса и автомобиля в Сухой Лубне
Липецкая вечЁрка: труп у подъезда, сгоревшая из-за скачка напряжения техника и птица без крыла
Экономика
24
12 минут назад
Липчане заняли в микрофинансовых организациях более 570 миллионов рублей
Заемщиков продолжают защищать от закредитованности.
«За январь-сентябрь жители региона заключили почти 1,2 тысячи договоров с микрофинансовыми организациями. При этом обращаться туда липчане стали реже, и одна из причин — это действие лимитов, которые направлены на ограничение закредитованности граждан. И тенденция на снижение количества микрозаймов продолжится в связи с дальнейшим ужесточением законодательства в данной сфере», — сообщили в пресс-службе Липецкого отделения Банка России.
Уже принят закон, по которому микрофинансовым организациям запрещено выдавать человеку новый заем до погашения предыдущего. Ограничение касается наиболее дорогих потребительских кредитов. Между погашением одного дорогого займа и выдачей следующего установлен период охлаждения — три дня. Но запрет не распространяется на займы с процентной ставкой до 100% годовых.
Кроме того, законом снижен размер переплаты по займу со 130 до 100% от суммы займа. Это значит, что, получив заем в 10 тысяч рублей, человек должен будет вернуть не более 20 тысяч рублей, включая тело долга, проценты, комиссии и штрафы.
Также по закону МФО могут выдавать POS-займы при покупках в магазинах и на маркетплейсах, когда средства напрямую перечисляются на счет продавца.
0
1
0
0
0
Комментарии