Липчане заняли в микрофинансовых организациях более 570 миллионов рублей

Заемщиков продолжают защищать от закредитованности.

По состоянию на 1 октября в Липецкой области действовали две микрофинансовые организации, которые за девять месяцев выдали займы более чем на 570 миллионов рублей.«За январь-сентябрь жители региона заключили почти 1,2 тысячи договоров с микрофинансовыми организациями. При этом обращаться туда липчане стали реже, и одна из причин — это действие лимитов, которые направлены на ограничение закредитованности граждан. И тенденция на снижение количества микрозаймов продолжится в связи с дальнейшим ужесточением законодательства в данной сфере», — сообщили в пресс-службе Липецкого отделения Банка России.Уже принят закон, по которому микрофинансовым организациям запрещено выдавать человеку новый заем до погашения предыдущего. Ограничение касается наиболее дорогих потребительских кредитов. Между погашением одного дорогого займа и выдачей следующего установлен период охлаждения — три дня. Но запрет не распространяется на займы с процентной ставкой до 100% годовых.Кроме того, законом снижен размер переплаты по займу со 130 до 100% от суммы займа. Это значит, что, получив заем в 10 тысяч рублей, человек должен будет вернуть не более 20 тысяч рублей, включая тело долга, проценты, комиссии и штрафы.Также по закону МФО могут выдавать POS-займы при покупках в магазинах и на маркетплейсах, когда средства напрямую перечисляются на счет продавца.