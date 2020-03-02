Двух человек госпитализировали с пожара в Липецке

Но не с ожогами, а в крайней степени алкогольного опьянения

Сегодня вечером на улице Черняховского в Левобережье произошло небольшое возгорание, примерно на площади 5 квадратных метров и задымление. Пожарные справились с огнем быстро и вывели на улицу мужчину и женщину.



Госпитализированы оба, но не с ожогами и не отравлением дымом, а в крайней степени алкогольного опьянения.



